吃早餐顧健康 上傳照片還能抽好禮

新北市衛生局推動全民吃早餐計畫，只要上傳健康早餐就能抽大獎。（葉德正攝）

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新北市衛生局推動全民吃早餐計畫，即日起至7月20日，不限年齡、不分區域，凡下載新北動健康APP註冊就有機會抽中神秘小禮物，再點選「大型活動」或「瘋早餐」頁面連結皆可搜尋151家業者，只要購買健康早餐並拍照上傳及填寫資料，就有機會抽中iphone X等大獎。

衛生局表示，早餐是每一天活力的重要來源，新北市衛生局攜手教育局幫家長為學童的早餐把關，推動校園周邊健康飲食輔導計畫，至今輔導共151家早餐商家推出無糖飲品及健康早餐。

新北市副市長呂衛青表示，新北市年青人口多，雙薪家庭往往無法及時幫學童準備早餐，為減輕家長負擔同時兼顧學童的營養健康，衛生局推動「校園周邊健康飲食輔導計畫」輔導校園周邊早餐業者，建立健康飲食環境，並結合「新北動健康APP」讓學童、家長及市民都可以搜尋健康早餐店家，也能進行自我健康管理和飲食紀錄。

衛生局長林奇宏表示，為鼓勵民眾積極參與本次活動，衛生局結合「新北動健康APP」作為平台，推出「新北動健康 瘋早餐 抽好獎」活動。

林奇宏說，鼓勵民眾即日起至7月20日前，下載APP註冊就有機會參加第一重抽獎，再點選活動頁面「大型活動」或「瘋早餐」連結，除了可搜尋151家健康早餐店家，只要消費健康早餐拍照上傳，就有機會抽中包含Apple iPhone X、全自動義式咖啡機、體脂計、烤麵包機等多項好禮！詳情活動可上新北動健康官網查詢https://f4a.tw/events

(中時 )

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