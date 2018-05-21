貿易戰未歇？白宮顧問：不要期待中興逃過嚴懲

2018年05月21日 11:12 中時電子報 蔡萱

白宮經濟顧問庫德洛。(圖/路透)

儘管美中昨日發表經貿聯合聲明，雙方對大幅減少兩國的貨物貿易逆差達成了共識。同時前往美國談判的中國特使劉鶴也表示，中美不打貿易戰，會停止互相加徵關稅，讓兩國濃濃煙硝味的貿易戰看似停火了。但是白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）卻在20日表示，不要期待中興可以逃過懲罰，而且會十分嚴厲。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）20日在電視節目中表示，美國對中興的懲罰會「非常、非常、非常嚴厲包括巨額罰款、承諾措施、新的董事會和新的管理」，可能改變的只有一些無關緊要的小細節。他還說「請不要認為中興可以逃脫懲罰，這件事不會發生」。

作為中美貿易戰最前線的中興上個月遭到美國商務部上個月下了長達7年的出口禁令，讓中興只能暫停其主要業務，不過川普上周表示中國已經有太多工作機會流失，並暗示中美會聯手會救中興，再加上昨日中美對貿易戰達成共識的聯合聲明，都讓中興看起來有一線生機。

中興做為世界上最大的電信設備製造商之一，中興依賴高通和英特爾等美國公司提供大約有25-30%的元件，製造包括智慧型手機和電信網絡設備。該公司在今年被美國以向伊朗及北韓出售產品為由祭出嚴懲，禁止美國企業7年向中興提供產品。

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