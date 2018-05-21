爆乳蠻腰大爆紅 網紅貼減肥前舊照肥到驚呆人！

除接受胃繞道手術，潔西卡還積極健身，花4年才瘦下來。((取材自Jessica Valitutto IG))

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中時電子報
蠻腰爆乳網紅潔西卡在以身材大開知名度之前，曾經是個體重破百公斤的胖妹。(翻攝自Jessica Valitutto IG)

超勵志！巴西知名網紅潔西卡（Jessica Valitutto）胸前有料加上挺翹美尻，還有讓人稱羨的平坦小蠻腰，她因其歐美系好身材而走紅，經常在社群網站上分享美照，是個巴西名女人，然近來她分享了自己過去的照片，原來以前的她是個體重破百公斤的胖妹，對比之下驚呆眾人。

原來潔西卡再成為如今的辣妹之前，曾是個146公斤的胖女人，除了肥胖紋之外，她走幾步路就容易喘，相當不健康，因此到了2010年，潔西卡下定決心擺脫這樣的生活，據《每日郵報》報導，她同意接受胃繞道手術，首先確保熱量減少，然其實這不過是她減肥的第一步，她向媒體表示，胃繞道手術並非奇蹟速效藥，要真正瘦下來，還得加把勁。

潔西卡坦言，知道手術不能讓自己快速變瘦後，有段低潮期，但她很快振作，打起精神找了健身教練，同時進行低碳飲食，前前後後耗費4年才甩掉89公斤，之後再進行塑皮術，將多餘鬆垮的皮膚切除，經過重重關卡才成了當今的蠻腰爆乳辣妹，在網路上大爆紅，貼出的美照隨便都是破萬讚，IG可有90萬粉絲追蹤，人氣超旺。

(中時電子報)

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