惡質菜販性侵員工幼女 少女母怕「被下咒」不敢報案

2018年05月21日 11:20 中時 林偉信

雲林縣詹姓男子販菜營生，他僱用一名女子協助賣菜，但卻在5年前趁機猥褻並性侵該女年僅12歲的女兒，少女母親得知後卻因迷信害怕被詹男「下符咒」不敢報案，直到少女老師發現後才通報警方，最高法院斥責詹男恃強凌弱、惡性非輕，將他判刑10年定讞。

案發當時就讀國中的被害少女，在2013年到2014年7月間跟隨母親，前往雲林縣某鐵路平交道附近的攤位賣菜，詹男見她年幼可欺，竟趁人潮稀少且少女母親不注意時，將少女環抱坐在他大腿上，隔著衣服撫摸胸部及腹部，經少女用力掙扎他仍不罷手。

隔年詹男移往南投縣擺攤，少女母親因她乏人照顧，仍勉強帶她上工，詹男藉故支開少女母親買菸後，帶少女到攤位後方廁所，伸手進上衣摸胸、掀衣舔胸，並指侵對方，少女因懼怕不敢反抗，詹男猥褻性侵得逞。

少女被性侵後，每次母親要帶她去菜攤她都會哭訴「不要去、不想去」，少女母親得知詹男惡行後，卻因家裡經濟不佳，仍需在詹男的攤販上班賺錢，且少女母親又深信詹男會用「符咒」，控制他們全家雞犬不寧，因此不敢聲張，直到校方發現才報警。

台南高分院審理後認為，詹男為逞性慾、恃強凌弱、惡性非輕，判但考量他與少女父母達成和解並賠償66萬元，稍窺悔意，依對未滿14歲少女強制猥褻及性侵罪將詹男判刑10年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )