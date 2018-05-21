國民黨要勝選北市 必須面對「兩個問題」

在沒有民進黨的奧援下，柯文哲將採「八分打綠，兩分打籃」來穩固自己盤。(中時資料照)

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中時電子報
/整理報導

台北市「三分天下」的態勢已定，民進黨選擇北市選戰與現任市長柯文哲分道揚鑣，在沒有民進黨的奧援下，這對柯文哲是個大打擊。因為柯文哲能在2014年當選台北市長的兩大關鍵是「民進黨的大力支持」和「年輕選民的選票」。如今民進黨抽腿，柯文哲將採「八分打綠，兩分打籃」來穩固自己盤。

《上報》指出，民進黨選擇在今年北市選戰與柯文哲分道揚鑣後，柯文哲立刻抨擊賴清德的「台獨說」，要拉攏原本支持自己的藍營支持者，從新黨郁慕明隨即稱「有條件支持柯文哲」來看，此舉發揮一定程度的效果。柯文哲會如此做，是要彌補之前上深綠的綠色和平電台為「兩岸一家親」的言論道歉所流失的選票。柯文哲在這次選戰的策略就是以「八分打綠，兩分打籃」來應戰，在無法吸收全部綠營選票情的況下，以此打法穩固自己盤。

然而，國民黨在這場選戰到底該「打綠」還是「打柯」？也牽扯到國民黨未來半年的選戰策略。《上報》認為，國民黨必須面對兩個問題，第一就是跟1998年的台北市長選戰相比，2014年連勝文的60萬張選票到是國民黨的「高標」還是「低標」？第二是柯文哲開始出手拉藍營的票，國民黨的基本盤是否穩固？這兩個問題都是國民黨在此次北市選戰中要面對的挑戰。

(中時電子報)

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