AIT新館美海陸戰隊進駐？ 梅健華：維安政策不會改變

美國在台協會處長梅健華（右）。

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美國在台協會（AIT）處長梅健華今上午召開記者會正式宣布AIT內湖新館6月12日落成。外傳美國海軍陸戰隊將進駐，梅健華表示，目前信義路AIT辦公室是由一群少數美國籍維安人員組成，及當地為數較多的台灣僱員共同維護AIT，這也將同樣適用於新的內湖新館，他們的「維安政策不會改變」。

AIT前處長楊甦棣曾在媒體上投書表示，AIT新館在規畫中已確定由「美國陸戰隊使館警衛隊」（MSG）派駐一支分遣隊負責維安；若非陸戰隊進駐，「還能有誰能駐進新館的陸戰隊之家？」

對此，梅健華今在記者會上被問及時，首度回應。他說，他要很清楚表明，就如AIT信義路的辦公室，他們的維安人員是由一群少數美國人加上人數較多的本地僱員共同維護AIT。

梅健華強調，這樣的情況也會同樣適用新的內湖新館；當然媒體做很多對AIT新館維安措施的臆測，即使聳動臆測也好，聽起來都很有趣，但是他們不會改變政策，如他們的「一中政策」，是基於美中三公報及台灣關係法，如同「維安政策也不會改變」。

梅建華指出，美國所有駐外單位都有一系列的維安標準，AIT也不例外，維安重點在於確保同仁能夠安全的辦公，而維安政策跟政治上並沒有關係，主要著重在是否維護人員的辦公安全。台灣是數一數二安全的地方，若想見識AIT多安全，再過幾個星期可去參觀。

(中時 )

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