磁吸效應？台中升格8年增13萬人 彰投苗減5.7萬人

2018年05月21日 11:27 中時 陳世宗

106年7月正式躍升為全台第二大城，市府在豐原體育場舉辦千人辦桌與戶外演唱會等慶祝活動，但是今年四月南投縣人口總數跌破50萬，彰化縣人口數也降到128萬零38人！市議員楊典忠統計台中市升格直轄市八年來增加13萬8651人，造就台中市成為全台第二大城的城市光榮，而苗栗、彰化、南投卻減少5萬7429人。

楊典忠指出，根據主計處分析，台中市人口增加主因為外縣市遷入，他要求市府促請中央提升中彰投苗治理平台效能，讓中台灣的整體發展呈現不同面貌，平衡過去重北輕南的區域失衡問題。

楊典忠整理台中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣四縣市99年至106年人口總數，發現台中市升格人口不斷增加，8年來增加13萬8651人；但是苗栗、彰化、南投三縣市，人口卻是年年遞減，8年來，苗栗縣減少七千多人、彰化縣減少兩萬四千多人，南投縣減少兩萬五千多人，8年來，苗、彰、投三個縣市共減少5萬7429人。他認為，台中市在慶祝全台第二大城之餘，應該更要致力中彰投苗治理平台的合作成效，提升中台灣區域發展。

楊典忠表示，如果台灣各縣市鄉鎮是中央長官眼中的羊群，試問誰是這些縣市羊群的「牧羊人」呢？當中央不把錢與權下放給地方，如何讓地方直轄市當領頭羊、帶動整體區域發展呢？牧羊人不應該放任牧羊犬亂吠亂咬，解決中台灣區域治理的問題才是大家的希望。

楊典忠引用市長林佳龍著作「城市行動派」一書內容，從國土規劃的角度來看，台中應成為中台灣的核心，若台中能發展起來，帶動中部區域縣市的共同發展，中台灣的整體發展將有不同面貌，可以平衡過去重北輕南的區域失衡問題，對於台灣南北磁吸效應問題。

楊典忠強調，『台北的城市發展影響力，隨著高鐵開通自然擴散，台中難以倖免，如果台中市沒有相對應的發展策略，將面臨邊緣化的危機，台中將面臨邊緣化的危機，台中必須進行「全球在地化」發展(Glocalization)，也就是找出自己發展定位與特色。

(中時 )