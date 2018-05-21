消保處：台鐵高鐵票遺失 尋回失票1年內可退8成

2018年05月21日 13:27 中時 張理國

交通部去年研修「鐵路旅客運送定型化契約應記載及不得記載事項」草案，行政院消費者保護委員會上個月正式通過交通部草案，未來搭乘台鐵高鐵若發生車票遺失無記名車票，可先補票，事後若找到車票，可於一年內請求鐵路機構退票，最高可退回8成票價；另外，車票變更第1次免手續費；因疾病等正當事由也可辦理退票。相關規定待交通部公告後，即可上路。

「要搭車了，車票呢？」、「明明已持票上車，怎麼遇到列車長查票時，就是找不到票」，為解決台鐵高鐵1年將近300件的糾紛，交通部依照消費者保護法第17條規定，研訂「鐵路旅客運送定型化契約應記載及不得記載事項」草案，行政院消費者保護委員會第55次會議日前已審議通過相關內容。

消保處表示，相關規範的對象為「鐵路機構」，例如臺鐵、高鐵，但不包括依大眾捷運法所設立系統之捷運、輕軌等營運機構。

行政院消費者保護委員會通過的規範重點，包括要資訊應充分揭露：鐵路機構應將營業時間、票價、雜費、列車時刻表、運送契約及各項使用需知(例如定期票、回數票之使用)揭示於車站明顯處所及網站。

有關車票變更，只要旅客持未經查驗之車票，經鐵路機構同意後，得辦理搭乘日期、班次或車種之變更，其變更手續費之收取，第一次免收，第二次則依退票規定辦理。

在退票辦理方面，旅客得持未經查驗之車票，於車票有效期限內辦理退票，並應支付手續費；如係持經查驗之車票擬辦理退票時，則需具有「於車票有效期間內，因疾病等正當事由」或「經鐵路機構同意」相關情事，才能辦理。

至於車票遺失部分，旅客遺失記名車票，得辦理掛失及退費或補發車票；如遺失無記名車票，則需向鐵路機構報備後，再先購、補同日、同起訖區間車票，才能乘車。但事後若尋獲車票，且經鐵路機構查明該票未曾使用或未完成旅程者，得於一年內請求鐵路機構退還原車票票價最高不得超過80%的票款。

此外，「鐵路旅客運送定型化契約應記載及不得記載事項」也規範運送遲延責任，鐵路機構應即時將遲延事由通報旅客，並於車站及列車上以廣播或資訊方式顯示；鐵路機構並應對旅客負遲延賠償責任。

(中時 )