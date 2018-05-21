NBA》替愛徒平反！科爾：光投三分拿不到兩屆MVP

2018年05月21日 11:43 中時電子報 黃及人

眼見柯瑞突破前兩役低潮，西區冠軍賽G3攻下全場最高35分，勇士總教練科爾21日賽後不禁想替愛徒平反，尤其是先前傳出柯瑞是勇士防守漏洞的批評，「柯瑞的強硬被低估了，光是投一堆三分球，是無法成為兩屆MVP的！」

「柯瑞的活力，以及身體對抗、心理兩方面的強硬程度，絕對讓人難以置信，」科爾表示，「他今晚的表現，不會讓我們隊上任何一個人感到驚訝，那就是他應該有的表現，他具備讓人難以置信的性格，還有傑出的天賦。」

曾在2015、16年拿過年度MVP的柯瑞，賽後謙虛表示，「這是我預期中的結果，高潮時不要太興奮，低迷時也不要太消極，我對待每場比賽都這樣，珍惜每次上場機會，當然今晚投進一些球幫我不少，但我們還有很多事情要做。」

「我覺得今晚碰上一對一防守機會不多，這是我們全隊的努力，你可以利用換防幫助隊友，讓對手在進攻付出更多力氣，」柯瑞表示，「我們今晚鬥志十足，也沒出現崩潰情況，因為我們一直在場上溝通，也不畏懼身體對抗。」

杜蘭特與卓雷蒙格林賽後異口同聲表示，從沒擔心過柯瑞的狀態，格林更用另類方式形容柯瑞表現，「柯瑞的三分球就跟某些球星扣籃一樣，這聽起來雖然有點荒誕，但他的三分球就是這樣，總是能夠激起隊友與球迷的支持。」

(中時電子報)