柯綠不互打？ 姚文智：不是朋友也不一定當敵人、賤人

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中時

外傳民進黨中央把台北市長選舉的首要敵人鎖定為國民黨參選人丁守中，而非現任台北市長柯文哲，形成「柯綠不互打」。對此，表態參選台北市長的綠委姚文智說，如果是非現任者挑戰現任者，當然國、民兩黨都要檢驗市政，也算是打瞌一環，但選舉的策略與目標對象還可以討論。姚也強調，不是朋友，也不一定要當敵人、賤人。

姚文智說，2014年民進黨與柯文哲因誤會而結合，2018因瞭解而分手，雖然不一定要把柯當敵人，但也應該不可能再當朋友，因為互信的基礎與共同的信念，其實已無法合作。

姚認為台北市副市長陳景峻稱「不是敵人就是朋友」的說法有誤，因為不是朋友，但會不會是敵人，就看選舉運作的情況。他強調，「不是朋友，不一定要當敵人，不一定要當賤人，但也不可能是愛人或者貴人，也可能是路人」。

姚文智也強調，民進黨完全沒有棄保機會，因為棄保都是發生在選民立場接近，互相選擇有可轉移性；民進黨如果提名，棄保只會發生在共同支持兩岸一家親身上，不會在民進黨身上。

此外，有媒體今發布台北市長選情民調，指若民進黨提名綠委姚文智參選，PK丁守中與現任台北市長柯文哲，丁獲39%支持、柯獲38%，但姚僅獲8%支持。

對此，姚文智則說，由於丁與姚的支持度相加接近8成，等同有8成台北市選民支持兩岸一家親，開玩笑地說，「這樣年底選舉完，台北市應該就變成中國的一部分」，意味根本不可能發生。

(中時 )

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