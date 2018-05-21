AIT新館下月12日落成 梅健華：很多台灣熟悉好朋友會來

2018年05月21日 12:00 中時 陳建瑜

美國在台協會（AIT）處長梅健華今上午召開記者會正式宣布AIT內湖新館6月12日落成。外界關注美國政府派出何種層級出席落成典禮，梅建華今表示，他保證，在華府的很多台灣好朋友都會蒞臨這場落成典禮，在這些人當中有台灣熟悉的好朋友。

梅健華今全程以中文致詞，以「立穩根基、共創未來」（Strong Foundation, Bright Future）為題貫串。他致詞時表示，AIT主席莫健及蔡英文總統都將出席這場落成典禮。媒體提問屆時除了上述人員之外，美方將會有何種層級的官員出席？

梅健華指出，針對誰會來參加落成典禮，媒體有很多天馬行空的預測，但他希望大家應該把焦點著重在內湖新館的本身，落成典禮是為了慶祝AIT辦公室的完工，這是美台關係的里程碑。

但梅健華也說，他在此保證，華府許多台灣的好朋友都會蒞臨這場落成典禮，在這些貴賓當中會是大家熟悉的好朋友。

梅建華致詞時強調，台美的基礎堅若磐石，就如美台友誼一樣，他們的新大樓將在21世紀和未來屹立不搖，就如台美關係一樣。

梅建華強調，要衡量一段關係終究要看對方值不值得信任；有困難的時候，對方願不願意伸出援手；誰才是真正的朋友。對美國來說，台灣是我們重要而且可靠的夥伴，台灣也有意願和能力扮演正面積極的角色，協助解決區域和全球的挑戰。

(中時 )