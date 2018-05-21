AIT新館下月12日落成 梅健華：很多台灣熟悉好朋友會來

友善列印
中時

美國在台協會（AIT）處長梅健華今上午召開記者會正式宣布AIT內湖新館6月12日落成。外界關注美國政府派出何種層級出席落成典禮，梅建華今表示，他保證，在華府的很多台灣好朋友都會蒞臨這場落成典禮，在這些人當中有台灣熟悉的好朋友。

梅健華今全程以中文致詞，以「立穩根基、共創未來」（Strong Foundation, Bright Future）為題貫串。他致詞時表示，AIT主席莫健及蔡英文總統都將出席這場落成典禮。媒體提問屆時除了上述人員之外，美方將會有何種層級的官員出席？

梅健華指出，針對誰會來參加落成典禮，媒體有很多天馬行空的預測，但他希望大家應該把焦點著重在內湖新館的本身，落成典禮是為了慶祝AIT辦公室的完工，這是美台關係的里程碑。

但梅健華也說，他在此保證，華府許多台灣的好朋友都會蒞臨這場落成典禮，在這些貴賓當中會是大家熟悉的好朋友。

梅建華致詞時強調，台美的基礎堅若磐石，就如美台友誼一樣，他們的新大樓將在21世紀和未來屹立不搖，就如台美關係一樣。

梅建華強調，要衡量一段關係終究要看對方值不值得信任；有困難的時候，對方願不願意伸出援手；誰才是真正的朋友。對美國來說，台灣是我們重要而且可靠的夥伴，台灣也有意願和能力扮演正面積極的角色，協助解決區域和全球的挑戰。

(中時 )

柯綠不互打？ 姚文智：不是朋友… 《全台最速報》305名黨工沒拿到…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。