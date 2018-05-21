大陸國家衛健委主任：台灣收不到世衛大會邀請 責任在民進黨當局

2018年05月21日 12:02 中時 楊家鑫

第71屆世界衛生大會將於21日在日內瓦開幕，今年台灣二度未收到邀請函。大陸國家衛生健康委員會主任馬曉偉於當地時間20日表示，大陸一貫高度重視台灣同胞的健康福祉，為台灣同胞在大陸看病就醫、學習、生活、工作提供便利，同時採取多項措施促進兩岸衛生領域合作交流，支持台灣醫學專家參與全球衛生相關工作。然而由於民進黨當局迄不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞了台灣地區參加世界衛生大會的政治基礎。今年台灣地區收不到參會邀請，責任完全在民進黨當局。

第71屆世界衛生大會將於21日在日內瓦開幕。大陸國家衛生健康委員會主任馬曉偉20日於當地舉行新聞發佈會時表示，中國政府在符合一個中國原則的前提下，對台灣地區參與全球衛生事務做出了妥善安排。

他說，中國政府與世衛組織協商，就《國際衛生條例（2005）》適用於台灣地區做出了相關安排。台灣地區設立了《國際衛生條例》聯絡點，擁有登錄世界衛生組織事件信息網站的帳號，可登錄該網站及時獲取世衛組織發佈的全球突發公共衛生事件信息。台灣地區發生突發公共衛生事件的情況下，通過《國際衛生條例》聯絡點能夠及時向世衛組織通報並在事件信息網站中發佈。

馬曉偉表示，據不完全統計，自2013年至2017年，台灣地區共有34批58人參加了世衛組織的相關技術會議。台灣地區專家以適當身份參加世衛組織技術性活動是不存在障礙的。少數台方人員與會申請被拒，或因台方與會人員不是醫療和公共衛生專家，或提交申請過晚，或會議性質為非技術性會議，都是台方的原因。

馬曉偉強調，2009年至2016年，台灣地區連續8年以「中華台北」名義和觀察員身份參加了世界衛生大會。這是在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商做出的特殊安排。由於民進黨當局迄不承認體現一個中國原則的「九二共識」，破壞了台灣地區參加世界衛生大會的政治基礎。今年台灣地區收不到參會邀請，責任完全在民進黨當局。

(中時 )