高中職帥哥美女競賽 莊敬、育達高職拿下分組冠軍

2018年05月21日 12:41 中時 林志成

「2018第一屆醒吾科大高中高職全台校園帥哥美女選拔賽」，莊敬高職學生程學正拿下運動青春組冠軍。（醒吾科大提供）

醒吾科技大學首次舉辦「2018第一屆醒吾科大高中高職全台校園帥哥美女選拔賽」，吸引近150名高中職帥哥美女參賽、投票人次超過2萬人，最後由莊敬高職學生程學正拿下運動青春組冠軍、育達高職彭聖恩拿下才藝超群組冠軍，他們皆可獲得4萬元獎金。

醒吾科大在這次活動中祭出18萬元總獎金，有20位參賽者晉級昨天決賽，共分成運動青春組及才藝超群組，兩組參賽者各自角逐冠軍寶座。運動青春組在比賽前即接受專業老師的走秀指導，決賽時在T台上展現最有自信的一面；才藝超群組則各自展示十八般武藝，無論是歌唱還是熱舞，都讓人很難相信他們竟然還只是高中生。

當天除了兩組比賽之外，醒吾科大也派出參加過「青春最強音」的同學，現場以Acapella（無伴奏合唱）表演精湛歌唱技巧；而擔任評審之一的偶像歌手謝博安也準備了吉他自彈自唱，帶來兩首歌曲演出，引來台下歌迷興奮不已。

比賽結果運動青春組由莊敬高職餐飲科程學正拿下第1名，2、3名分別是光華商職觀光事業科王妤月、德光高中林宥㚬；才藝超群組冠軍則是育達高職表演藝術科彭聖恩，2、3名由宜蘭高商國貿科李智智、僑泰高職餐飲科陳雨辰拿走。兩組冠軍分別可獲得獎金4萬元的獎勵，2、3名也有2萬元、1萬元的獎金。

另外，現場也頒發網路人氣獎，頒發給網路投票最高票的兩位，分別是南強工商表演藝術科邱耀樂、育達高職表演藝術科彭聖恩，各可抱走獎金1萬元。醒吾科大更額外增設兩個獎項，現場人氣王獎及最佳幸運獎，現場人氣王獎由宜蘭高商國貿科朱眙萱奪得，最佳幸運獎由台南護理專科學校化妝品應用科陳鈺霖、南強工商表演藝術科杜恩拿走。

(中時 )