突兀! 玩具堆有英文字典 警open book 查獲槍彈

就是這本書，藏在小朋友玩具堆中，讓員警覺得很突兀，進而發現裏頭藏槍。（馮惠宜翻攝）

友善列印
中時
王男以英文字典封面掩製，裏頭竟是鐵盒藏槍和子彈。（馮惠宜翻攝）

竟有這款父親？把槍藏兒子玩具堆！台中市太平警分局員警日前執行取締酒駕勤務，發現一可疑自小客車，上前盤查，車內31歲王姓駕駛載著女友和6歲兒子，王男見警盤查，神色警張，眼尖的員警發現後座小男童旁置放一堆玩具，其中有一本英文字典很突兀，一檢視訝然發現書中有鐵盒內藏1改造手槍、1彈匣及6顆子彈，讓6歲的兒子也嚇的目瞪口呆，警方也在訊後依涉嫌違反槍砲彈藥防制條例將他移送偵辦。

王男日前載女友、兒子於深夜外出，卻將車停在新平路2段遲遲未熄火，路過巡邏員警上前關切，但王男見到警察後，神色緊張且對於警方的詢問都支吾其詞無法交代，警方查詢身分後發現王男及其女友有多項前科，直覺相當可疑。

其中一名眼尖員警發現，後座小男童旁邊堆滿幼兒玩具，但是忽有一本復古版封面的英文字典混在其中，此情景讓員警覺得相當不搭嘎，經男子同意下檢視該字典，發現竟是一個鐵盒子，一打開內藏著一枝改造手槍、ㄧ彈匣及6顆子彈，男子見事跡敗露，當場束手就擒。

警訊時王男供稱，這把改造手槍是友人寄放他這裡，也坦承持有情事，全案依涉嫌違反槍砲彈藥防制條例移送偵辦，警方也將擴大偵辦向上溯源。

(中時 )

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