大陸嫦娥四號任務中繼星成功發射 將搭建地月「鵲橋」

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美俄都暫緩太空計畫之際，大陸近年航太發展突飛猛進。首重的探月工程又有新進展，中共黨媒《人民日報》報導稱，21日上午5時28分，大陸在西昌衛星發射中心用長征四號丙運載火箭，成功將探月工程嫦娥四號任務鵲橋號中繼星發射升空。鵲橋號中繼星是世界首顆運行於地月拉格朗日L2點的通信衛星，將為年底擇機實施的嫦娥四號月球探測任務提供地月間的中繼通信。

中共黨媒《人民日報》報導稱，長征四號丙運載火箭飛行25分鐘後，星箭分離，將鵲橋號中繼星直接送入近地點高度200公里，遠地點高度40萬公里的預定地月轉移軌道，衛星太陽翼和中繼通信天線展開正常。鵲橋號最終進入環繞地月L2點的使命軌道。

探月工程嫦娥四號任務將實現國際首次月球背面軟著陸和巡視勘察。鵲橋號中繼星承擔嫦娥四號著陸器和巡視器與地球間的通信和數傳任務。

報導指出，2013年12月，嫦娥三號任務圓滿完成大陸首次地外天體軟著陸和巡視勘察之後，大陸國防科工局組織開展了嫦娥四號任務實施方案調整的論證工作，最終確定了月球背面軟著陸和巡視勘察的總體方案。

報導稱，由於月球繞地球公轉的週期與月球自轉的週期相同，所以月球總有一面背對著地球，這一面稱之為月球背面。著陸在月球背面的探測器由於受到月球自身的遮擋，無法直接實現與地球的測控通信和數據傳輸。鵲橋號中繼星將在地月連線延長線的L2點附近，圍繞L2點飛行，實現對地、對月中繼通信，保障嫦娥四號任務實施。

鵲橋號來源於中國民間流傳千古的牛郎織女傳說，而如今的鵲橋號則是中國設計建造的地月信息聯通的「天橋」。此次發射任務是長征系列運載火箭的第275次發射，也是長征四號丙運載火箭在西昌衛星發射中心首次執行任務。

(中時 )

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