《全台最速報》305名黨工沒拿到離職金 法院查封國民黨嘉義市黨部

305名黨工沒拿到離職金 法院查封國民黨嘉義市黨部

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎305名黨工沒拿到離職金 法院查封國民黨嘉義市黨部

國民黨嘉義市黨部21日傳出遭查封，市黨部主委蔡明顯證實是嘉義地方法院到黨部查封不動產，與黨工要求給付離職金有關，黨部人員詫異，蔡明顯表示，此為不公不義查抄不當黨產所導致，由黨中央全循司法途徑伸張公義。

◎藍高市長初選民調出爐 韓國瑜出線 將戰陳其邁

國民黨高雄市長初選結果出爐，韓國瑜出線，他將對上已經獲民主進步黨提名參選高雄市長的民進黨籍立法委員陳其邁。

◎柯P大打政績牌 丁守中痛批推動太晚

台北市長柯文哲近來大打政績牌拚選舉，國民黨台北市長參選人丁守中21日表示，柯市府政績乏善可陳，現在再談政績，很多地方早就該做的都沒有做，被大家覺得是笑話了，他更抨擊柯文哲沒有宏觀視野也沒有市政專業。

◎春浪睽違兩年回歸 邀弱勢團體免費參與

「春浪音樂節」將於5月26日登場，是離開墾丁後睽違兩年再度回歸，墾丁不少觀光業者都提出相關優惠，希望藉春浪吸引人潮入住。主辦單位「友善的狗」也提供200張入場券，透過屏東縣政府社會處恆春區家庭福利服務中心免費邀請恆春半島弱勢團體一同參與這場音樂饗宴。

(中時電子報)

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