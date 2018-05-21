政院周四過警察人員人事條例 料本會期來不及立法

2018年05月21日 12:10 中時 張理國

為提高資深基層警消士氣，行政院會本周四將通過「警察人員人事條例」第22條有關「俸表」部分修正案，將「警正四階」以下基層警消的最高俸額提升1級，從現行的500調整為525，預估有6萬5000名以上資深基層警消可以受惠；內政部長葉俊榮表示，調整俸額後警消人員每月所得可增加1370元，月退休金也會增加1600元，但本案還要送考試院會銜，立法院已是會期末恐難通過。

內政部表示，調整之後除了基層警消，基層海巡人員也會一併受惠。預估政府每年因此約需為薪俸、公、健保及退撫基金提撥等經費支出7億元；另第1年增加舊制退休金及優惠存款利息（不含由退撫基金負擔的新制退休金及公教人員保險負擔的養老給付部分經費）約需1340萬元，第2年起每年約需1800萬元，相關經費將由各級政府逐年編列預算支應。

年金改革後，不少警消認為待遇不如軍人，引發抗爭。葉俊榮日前表示，這次修改條例是直接調整基層警消「本俸」，是誠實面對基層警消現有困境、精準對症下藥的可行方式。由於基層警消約占全體人事結構8成左右，目前警正四階以下的基層警消約有6萬5000多人，要升至僅有4000個名額的警正三階巡官或分隊長等職務非常不易，很多人直到離開警界還升不上巡官。

消防人員也是一樣，沒有辦法升上分隊長，就像當兵時「老芋頭」升不上去是一樣的，警政三階現制最高俸額是525，基於名額少的考量，所以調整後就算升不上巡官，至少還可以得到巡官待遇，「有被重視的感覺」；包括蔡英文總統及行政院長賴清德都支持這項調整。

葉俊榮強調，警消工作性質與國軍相似，較為特殊，不應該跟一般公務人員一樣，「好像要強硬的穿同一件衣服」，這次提高俸額，是「精準的面對年金改革對警消的影響」。

基層警消最高俸額從現行500提升1級至525，在行政院會通過，將函請考試院會銜，送立法院三讀通過；依時程推估，立法院本會期將無法完成立法。

(中時 )