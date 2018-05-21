變態美籍男性騷擾案出庭 又在法院對女警女通譯摸臀

2018年05月21日 12:29 中時 李文正

被害女子在臉書上貼文敘述自己被騷擾的過程，提醒民眾要注意該名美籍男子。（翻攝自臉書）

美國籍男子Joseph Aron（約瑟夫）一早到士林地院開庭，報到時隔著玻璃窗先對2名女法警露出淫笑，接著到法院內的郵局騷擾一名媽媽，又轉而向門口正在執勤的女法警臀部抓一把，隨即跑到2樓，對大學剛畢業的女通譯摸臀，正想要逃跑時，被趕來支援的員警逮捕，女法警則控告這名襲臀美籍男性騷擾，預計下午將送回士林地檢署複訊。

警方表示，36歲美籍男子約瑟夫今（21日）早上9點10分因性騷擾案件開庭，他8點40分就站在士林地院法警室窗口環顧四周，見女法警坐在玻璃窗裡面，他趴在窗檯上眼神曖昧、不停傻笑，女法警見狀立刻通知其他人上前了解情形。

約瑟夫隨即跑到郵局櫃檯，用身體貼上一名媽媽的手臂，說自己名叫「Tom」，這名媽媽認為他是變態，隨即要報警處理，他又跑到管制門旁，見士林地檢署女法警正對民眾進行安全檢查，竟從後方朝臀部一把抓上去，隨即跑到2樓法庭外，該女警立刻通知轄區派出所。

美籍男子躲到法庭外仍不肯罷休，見法庭外年輕女通譯，正在幫民眾處理報到程序，又從後方再摸一把，隨即想要往外逃跑，立刻被趕到的員警逮捕。

據了解，約瑟夫已經多次酒後性騷擾，日前被士林地檢署起訴後，上星期六下午1點多就進入地檢署管制區閒逛，被法警制止後離去，今早仍帶著濃濃酒味到法院開庭，先對法院女法警露出淫笑，又對檢方女法警、法院女通譯摸臀，另外還有一名正在法院內郵局辦手續的女性也被騷擾，士林警分局依性騷擾防治法偵辦中。

(中時 )