AIT內湖新館將落成 台美「立穩根基 共創未來」

2018年05月21日 12:24 旺報 呂佳蓉

美國在台協會(AIT)21日上午於台北舉行記者會，正式宣布AIT新館的落成典禮，並介紹AIT為慶祝成立40周年所舉辦的特展。AIT處長梅建華在致詞中指出，台灣是美國重要且可靠的夥伴，「立穩根基，共創未來」，這句話不僅適用在內湖新館，也適用在台美關係上。

梅建華致詞時首先表示，這是非常重要的時刻，並用台語說畢竟「好酒沉甕底」，AIT即將於六月十二日，舉辦內湖新館的落成典禮。梅建華說，他與AIT主席莫健，以及蔡英文總統和其他貴賓、媒體朋友，都將一起慶祝這個特別的時刻。

梅建華指出，AIT內湖新館不僅現代化、對環境友善，更是台灣第一座由駐台機構自己打造的建築。這不只是一座新大樓，更是美台友誼的象徵。他打趣地向媒體說：「希望你們沒有排休假，因為這個日子是美台關係重要里程碑，你絕對不會想錯過。」

梅建華說，內湖新館的一些照片，包括一張上面的標語是，「立穩根基，共創未來」，這一句話不僅適用在內湖新館，也適用在美台關係上。

梅建華表示，美國和台灣都實踐民主，一個偉大的計畫需要投入大量的時間和精力。新館確實花了不少時間，大家都等了好久，但是可以保證，「我們的基礎堅若磐石，就像美台友誼一樣。我們的新大樓將在21世紀和未來屹立不搖，就像美台關係一樣。」

梅建華舉例，台灣每年都有大約五十萬人前往美國。我們也很高興能在去年秋天，歡迎台灣加入「全球入境計畫」，成為全世界第十二及亞洲第三的成員。另外，台灣還是美國第十一大貿易夥伴。

梅建華說，而要衡量一段關係，終究要看對方值不值得信任；有困難的時候，對方願不願意伸出援手；誰才是真正的朋友和夥伴。對美國來說，台灣是我們重要且可靠的夥伴，台灣也有意願和能力扮演正面積極的角色，協助解決區域和全球的挑戰。

梅建華說：「現在有了一座合乎我們重要關係的辦公大樓，我們將持續善盡我們的職責，進一步深化美台夥伴關係。」

對於新館即將落成，梅建華表示，最應該感謝的是台灣人民和美國人民。這個美台友誼的象徵能完工，一切要歸功於大家對美台夥伴關係的強力支持。當每次有問他說，「你們內湖新館誰蓋的」，他都回答說，「你啊!」。

梅建華指出，明年AIT將慶祝成立四十周年。為了慶祝以及新居落成，將在下星期，五月三十一日開始，在二二八國家紀念館，推出「立穩根基，共創未來：AIT@40--1979年後美台關係展」，透過照片、文件和多媒體，來慶AIT在過去四十年來，在台美關係中扮演的關鍵角色。

(旺報 )