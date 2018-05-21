救吳音寧　農委會將公布北農歷任總經理業務費花在哪

2018年05月21日 13:01 中時 楊騰凱

北農總經理吳音寧用業務推廣費購買蔬果殘貨惹議。綠委今在立院要求農委會，應公布歷任總經理的業務推廣費使用情形，如果只是送禮給地方民代，恐怕不比買殘貨更好。對此，農委會主委林聰賢允諾辦理，也同意農委會應釋出北農持股，不介入人事。

綠委鄭運鵬表示，上周北農總經理吳音寧又被修理，因為她用業務推廣費收購蔬果殘殘貨，吳音寧被修理完之後雖然有出來說明，但反應太慢，就像台北市長柯文哲說的一樣，吳還太嫩了，如果是由他來建議，他會請吳音寧把歷任總經理的業務推廣費使用情形都拿出來，給大家比較看看，難道現任總經理收購殘菜錯了嗎，「小白兔去面對萬獸之王的管理，她自己要去承擔這些責任。」

鄭運鵬指出，全台各縣市共有44個農產公司，農委會卻僅在北農有持股，先前他曾建議建議農委會放空北農持股，將持有的23％北農股份全數捐給台北市政府，從此不要再介入北農人事，專職當裁判抓菜蟲，不要身兼球員，否則農委會的股份對吳音寧來說是種包袱，吳音寧不斷被拿來當政治祭品，想要罵民進黨時，舊資料拿來就罵，對她也感到不捨，不如給柯文哲完全執政完全負責，若要換掉吳音寧，農委會也不要有意見。

林聰賢表示，股權能否贈與轉移，仍要依照中央相關規定回到公庫，他同意股權稀釋的大方向，不過農委會還是要有監督的機制，才能做好裁判和主管機關。

另外，鄭運鵬也要求農委會，農委會在北農的董事席次應發揮影響力，建議北農公布歷任總經理的業務推廣費使用情形，如果只是拿來公關送禮，給議員、地方民意代表，他不相信這樣比較好。對此，林聰賢當場也允諾照此辦理。

不過，綠委蘇治芬則對此案抱持不同意見，蘇治芬認為，供貨給北農的蔬果多來自「農民團體」，台北市政府恐怕沒幾個人懂農業產銷，假如農委會在北農內沒有一定的腳色，最後還是會大亂，因此，應該是台北市府所持的股份應移給給農委會，而非農委會轉移給台北市府。

(中時 )