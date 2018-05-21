6成台灣人有脂肪肝！成為肝癌新指標

國衛院分子基因學研究所研究員級主治醫師黃秀芬表示，在沒有慢性病毒性肝炎的肝癌患者中，他們的風險因子已經大不相同。（陳志祥攝）

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將近1300萬的國人要注意了！國家衛生研究院「台灣肝癌網」提出肝癌防治新方向，發現「代謝性疾病風險因子與非病毒性肝癌」有顯著相關，其中脂肪肝、糖尿病史與三酸甘油脂過高是3個重要風險因子，這將改變未來肝癌篩檢的新策略。

肝癌一直是國人重要的健康議題，2004年以前，肝癌長期為台灣癌症死因之首，之後才被肺癌超越，目前台灣每年有超過1萬1000人診斷出肝癌，2016年有高達8353人死於肝癌，高居台灣女性第2大死因。

由於台灣的肝細胞癌有8成5以上是慢性病毒肝炎感染（B型、C型肝炎），因為慢性病毒肝炎會造成肝硬化，進而產生肝癌；這就是過去醫界認定肝癌高風險因子是慢性肝炎、肝硬化與男性。

不過，台灣肝癌網最新的研究卻有新發現，國衛院分子基因學研究所研究員級主治醫師黃秀芬表示，在沒有慢性病毒性肝炎的肝癌患者中，他們的風險因子已經大不相同，就是沒有喝酒、沒有肝硬化、有代謝性疾病或脂肪肝也可能罹患肝癌，女性才不例外。

這是從2005至2011年收集的3843例肝癌患者的肝炎病毒分析，其中約有1成（411例）是沒有慢性病毒肝炎感染，因而進一步分析他們的風險因子，發現代謝性疾病的風險因子高於慢性B型、C型性肝炎感染的肝癌患者。

黃秀芬說，有3個代謝性疾病的風險因子是脂肪肝、糖尿病史與三酸甘油脂過高，如果再進行酒癮分析，得知沒有酒癮的比例更高，所以在沒有酒癮、沒有肝硬化的族群，若有3個風險因子中的2個以上，近7成男性肝癌都是無慢性病毒肝炎、女性更達9成。

目前推估6成台灣人有脂肪肝，而台灣肝癌網發現代謝性病風險因子與非病毒性肝癌有顯著相關，不僅影響這一代飲食逐漸西化的國人，前台中榮總外科部副主任吳誠中表示，沒有B、C肝也會到肝癌是很前瞻性的研究，這關係到下一代、下下一代肝癌結構性因子改變。

(中時 )

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