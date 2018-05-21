醫療糾紛誰的錯？ 醫師痛批：政院版推出「醫病雙輸草案」

醫改會董事長(左)劉淑瓊痛陳政院版的醫爭法是三大倒退。鄭郁蓁攝影。

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明明是右眼白內障，醫師卻幫患者左眼換了人工水晶體，到底是誰的錯？近5年進入醫審會鑑定的醫療糾紛，每年都有5百件，病患和院方彼此責怪推卸責任，但向衛生局調處，常因缺乏鑑定報告，而淪為「搓圓仔湯」，醫改會今天公布問卷調查發現，近六成病家不滿意衛生局調處品質。

立法院衛環委員會本周四將審查行政院版「醫療事故及爭議處理法」（醫爭法），醫療改革基金會痛批，民進黨推出「退步」法案，向醫院經營者傾斜，比現行「多元雙向醫糾試辦計畫」還差，一旦上路，對於病患、醫師將成雙輸局面。

醫改會董事長劉淑瓊指出，政府於102年編列預算，輔導成立院內「醫糾關懷小組」，104年「生產救濟條例」也明文規定醫院應成立關懷小組，但醫改會調查卻發現，醫糾病家接受到院內關懷的比率，從104年17%，106年僅增至18%，醫糾關懷小組根本「有名無實」。

劉淑瓊拿出大字報，列舉行政院版的「三大倒退嚕」。她表示，衛福部現行「多元雙向試辦計畫」中包括了「調解前先送專業評析」、「45天內開調解會」、「醫法雙調委」等三大部分，但政院版「醫爭法」草案卻沒有明定入法。且現行醫糾審理，沒有限定醫界團體提供意見，政院版草案卻規定只限「醫界」，明顯是「醫醫相護」，對民眾來說，根本難以信任報告。

劉淑瓊表示，目前各縣市衛生局遇到醫糾案件時，通常找當地醫師公會組成臨時委員，再加上法律代表，但由於委員與涉案醫師都為舊識，讓人不免有袒護的私心，家屬已經不服，如果連法律代表都沒了，只憑醫療代表一句話，家屬怎可能服氣。

此外，政院版「醫爭法」草案將專業評析部分，從「應」改為「得」，也就是上路後，專業評析報告不一定要做，劉淑瓊痛批，「簡直罔顧病患權益」。

而過去醫糾案件，最令人詬病之處，就是醫院把責任都推給第一線的醫護人員，而政院版，更繼續讓醫護人員做為醫糾調解的主體，甚至不必對涉及醫糾的醫護提供關懷與員工協助方案。交大科技法律研究所副院長林志潔表示，和病人簽署合約的是醫療院所，拿錢的也是醫院不是醫生，醫院卻把責任都推給醫師，根本是無限度的加重醫護人員責任，譴責政院版對醫院機構責任大放水。

(中時 )

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