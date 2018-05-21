花博吉祥物參加台日婚禮 贈花博票分享幸福

2018年05月21日 13:01 中時 盧金足

花博吉祥物進場時，有如走星光大道般，受到全場大小朋友歡迎。（盧金足翻攝）

小朋友看到石虎家族便蜂擁上台，來虎也將準備好的2張花博票券當做新婚禮物，邀請新人一起參與花博盛會。（盧金足翻攝）

初次參加婚宴的樂虎姊姊、來虎弟弟在婚禮簽到簿簽上「LOVE」祝福新人。（盧金足翻攝）

台中花博吉祥物「樂虎」與「來虎」不只宣傳花博，也做了最佳國民外交！來台中讀書、就業已經7年的許小姐，與日籍男友神原先生互許終身，特別邀請花博吉祥物參加婚宴，看到可愛的吉祥物，全場嗨翻天，紛紛搶著要合照，來虎特別贈送花博票券給新人當做新婚禮物，新娘許小姐高興的說，將邀請丈夫的日籍家人，一起到台中參加花博盛會。

5月20日諧音「我愛你」，不少新人都會選擇這天來舉辦婚禮，新娘許小姐兩年前去補習班學習日文時，認識擔任日語老師的神原先生，後來兩人逐漸熟絡，並成為男女朋友，跨越國籍的感情開花結果，「520」日在家人及親友們的見證下舉辦婚宴。

許小姐表示，今年到台中公園欣賞元宵花燈的時候，看到虎爸、虎媽、樂虎、來虎及歐米馬可愛的花燈和看板，就覺得他們非常可愛，因此留下深刻的印象。

籌辦婚禮的過程和台中花博十分有緣份，像是結婚登記時，挑選有漂亮背板的地方拍照，最後是與神原先生到北區戶政事務所花博吉祥物背景前合影，留下人生重要的一刻。

後來在找婚宴場地時，發現一到飯店就見到石虎家族一家人和歐米馬再向她招手，覺得結婚的過程一直有被石虎家族圍繞的感覺，因此特別想邀請他們出席幸福的婚禮。

初次參加婚宴的樂虎姊姊、來虎弟弟很興奮，還好奇的翻閱新人婚攝相簿，分享新人的幸福與喜悅，樂虎在婚禮簽到簿簽上「LOVE」祝福新人，當他們跟著新人進場時，有如走星光大道般，受到全場大小朋友歡迎，與賓客熱情擊掌，現場氣氛熱絡。

新人邀請現場小朋友上台與來虎、樂虎合照，許多小朋友看到石虎家族便蜂擁上台，來虎也將準備好的2張花博票券當做新婚禮物，邀請新人一起參與花博盛會。

許小姐說，之前和在日本也曾欣賞過有名的花海及花卉公園，非常期待年底的台中花博盛會，這次拿來石虎家族送的花博門票，夫妻倆一定會去欣賞美麗的花卉和台灣的農業技術，也會邀請丈夫的日籍家人一起去，加上花博會也規畫有接駁車的交通服務，對沒有車子的他們來說，貼心又便利。

(中時 )