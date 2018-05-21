生醫界台積電 國璽幹細胞廠上梁年底完工

2018年05月21日 13:07 中時 陳育賢

國璽集團董事長莊明熙表示，新廠年底完工後，未來年產可達10萬劑，預估全年有200億產值，期許成為生醫界的台積電。（陳育賢攝）

國璽集團董事長莊明熙（中）表示，新廠年底完工後，未來年產可達10萬劑，預估全年有200億產值，期許成為生醫界的台積電。（陳育賢攝）

國璽幹細胞締新頁！國璽幹細胞全球首座符合PIC/S GMP幹細胞製藥廠，21日在新竹縣竹北市生物醫學園區舉行新廠上梁典禮，集團董事長莊明熙表示，新廠年底完工後，未來年產可達10萬劑，預估全年有200億產值，期許成為生醫界的台積電。

莊明熙指出，國璽幹細胞在5年前就已進駐竹北生醫園區，至目前研發了3支新藥未來會進入人體臨床，其中針對肝硬化的幹細胞新藥比較快，會提早進入人體臨床試驗2期；腦中風與膝關節炎傷新藥則尚在1期。

未來國璽會進行1至2年的PIC/S GMP認證，認證完成之後年量產可達10萬劑，預估年產值新台幣200億元，另，除了自製以外，也接受產業的代工，包括中研究、工研院、清、交、中華大學等，此外，此廠更有1項象徵意義，即是讓台灣的幹細胞生醫產業從此走向亞洲火車頭的地位。

而目前在亞洲有3支幹細胞新藥進入臨床的，只有國璽幹細胞而已，就算是歐美地區也不多見，國璽更期許自己未來能研發到5支新藥，領先全球各幹細胞藥廠，成為生醫界的台積電。

莊明熙同時指出，國璽另已取得60件國外專利，內容涵括幹細胞新藥成分、製程、設備及檢測方法，展現國璽立足亞洲，放眼世界的強烈企圖心。

今天的新廠上梁典禮除了國璽董事長莊明熙親自主持祈福儀式外，包括新竹縣副縣長楊文科、竹科管理局副局長許增如、華航董事長何煖軒、縣衛生局長殷東成、暐順營造董事長林清和都到場見證。

(中時 )