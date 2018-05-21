影》大谷翔平指叉球太神 44打數僅被打1安！

2018年05月21日 13:11 中時電子報 蔡銘仁

What’s better than a Shohei Sunday? pic.twitter.com/muDeZf2lDA — MLB (@MLB) 2018年5月20日

大谷翔平那顆恐怖的快速指叉球，在他展開大聯盟生涯後，屢次吸引外界目光，大谷今(21日)率天使4比2擊敗光芒，中止四連敗，他的指叉球再度引起討論，驚人的是，大谷有44個打數用指叉球決勝，直到被這場比賽，才被打出第1支安打，被打擊率低到僅0.023。

大谷還沒進職棒前，大多以滑球和速球做搭配，指叉球相對比例不高，直到進職棒後，這顆球路才成為他的主要球種。指叉球一開始的軌跡，近似於速球，直到本壘前才急速下墜，大谷擁有極速165公里的火球搭配，且指叉球也能投到近150公里，自然讓打者摸不著頭緒。

大谷今天面對光芒，投7.2局送出9K，有6K是靠指叉球取得；大聯盟記者艾德勒(David Adler)點出驚人數據，資料顯示，大谷用指叉球對決44個打數，到今天才挨了第1支安打。誰有本事把大谷的指叉球打成安打？答案是光芒的捕手拉莫斯(Wilson Ramos)。

Slow your roll on Shohei Ohtani's splitter, folks. The batting average against it went up today.



To .023.



Hitters were 0-for-36 with 24 K's.

They're now 1-for-44 with 30 K's.



Wilson Ramos' liner off Zack Cozart's glove today was the 1st hit off Ohtani's splitter in MLB. — David Adler (@_dadler) 2018年5月20日

連同此役，大谷開季至今先發7場，共投出52K，其中有30K是靠指叉球取得，佔比超過一半。大谷這場比賽飆出9K，也成為美聯自1908年以來，第三位生涯前7場先發、6場至少投6K的投手；在他之前達標的，分別是前印地安人投手史構爾(Herb Score)，以及洋基的田中將大。

(中時電子報)