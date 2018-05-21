鄭人碩新作片酬漲到470萬已真心滿足

2018年05月21日 14:29 中時 李承陽

破億國片《角頭2》中的5虎猛將，現在各自努力。

新電影的視覺照。（取自網路）

鄭人碩拍攝國片《人面魚：紅衣小女孩外傳》，預計20號殺青，27號將回到《角頭2：王者再起》製作團隊理大國際，馬拉松式趕拍人生首支台陸合拍片《繩角》，電影劇情真人真事改編，講述腦麻拳擊手，約拍攝30天，他一邊拍戲還要練拳擊、健身，監製張威縯預告：「屆時可以看到人碩身材比《角頭2》粗壯一倍。」

據知拍《繩角》的片酬可能是鄭人碩演員身涯最高的一次，約470萬台幣，張威縯說：「真的很少看到像他那麼認真又謙遜的演員，以他現在的聲勢，可以跟大陸投資方開更高價，但他自己都不願意拉抬身價。」

鄭人碩將演出的男主角，角色原型是一位大陸知名拳擊手汪強，他雖有腦麻，仍不放棄拳擊手這條路，是一部勵志的動作片，其他演員還有吳震亞，飾演鄭人碩兒時的玩伴，同是一位格鬥猛將。電影製作成本初估即破億，5月底開拍，預計明年3月兩岸同步上映。

劇組原本也考慮找黃尚禾演出，但張威縯認為「角頭5虎」湊在一起不見得是好事，而且繼《角頭2》上映後，演員們確實都有更好的發展，鄭人碩今年就有3部大電影；吳震亞演《江湖無南事》、《繩角》，執導的網路電影《艋舺之江湖再現》也即將放映；黃尚禾新片《只有大海知道》將上映，這次終於不用掛彩「領便當」，演出網路電影也殺青，還擔任理大國際表演指導；唐振剛則展開舞台劇巡迴；張再興則接拍人生劇展。其他像是高捷今年也在大陸拍了兩部片酬「不錯」的電影、曾珮瑜換新東家新氣象。

(中時 )