搶3千元名牌鞋 竟被「十倍奉還」

2018年05月21日 13:27 中時 張穎齊

內政部警政署刑事警察局「165」反詐專線統計，本月上周詐騙諮詢專線受理「假網拍詐騙」，有79件FB購物詐騙案件，其中24件發生在FB社團。而基隆市日前就有發生民眾在看臉書直播購物時，為了搶標1雙3000元的名牌鞋，經填寫個資後，被盜刷了3萬元，基隆市警局對此呼籲，網購陷阱多，務必慎選購物平台，避免私下交易。

基隆市刑大第一組調查，日前有民眾透過臉書直播搶標1雙名牌休閒鞋，市價3000元，起初開心地以1900元得標，隨後收到自稱是直播平台助理，暱稱「阿杰」的男子私訊，要得標者加其LINE好友，並傳送「得標確認單」。

阿杰向該名民眾要求寫下身分證字號、信用卡號、驗證碼等資料，待確認後，便盜刷了被害人3萬元，等被害人收到信用卡銀行的消費簡訊通知，向臉書直播平台確認後，才得知直播平台根本未用LINE要求填寫刷卡資料，頓時才恍然大悟自己遇到詐騙集團。

警方表示，臉書直播拍賣中，直播主經常講得口沫橫飛，讓網友看得心動，但一不小心可能掉入詐騙陷阱，損失慘重。另外FB在地社團也相當常見，如「房地產租售資訊」、「正格租屋快訊」、「我是口湖人」、「二手3C拍賣批發交易網」、「各類3C買賣交流平台」等社團都有網購詐騙的案件。

警方呼籲，若有購物需求，建議找較具知名度的電子商城、實體店面或採用面交方式購物，避免透過LINE、FB訊息來私下交易，以免匯款後歹徒人間蒸發而求償無門，也呼籲臉書社團的管理者，應謹慎管理社團內貼文，避免社員刊登低價販售高階電器用品訊息，讓FB社團淪為詐騙工具。

(中時 )