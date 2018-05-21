梅雨遲遲不來 彭啟明：恐須等到6月

2018年05月21日 14:05 中時 廖德修

天氣越來越熱，梅雨遲遲不來，原本期待周三（23日）報到的鋒面也減弱。氣象達人彭啟明認為，鋒面大約影響台灣1至2天，但雨勢可能不會太大。但氣象局仍提醒民眾注意，中部以北及東半部會有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的可能。

溫度方面，今天、明天高溫都達到攝氏34、35度。氣象專家吳德榮認為，由於鋒面後的冷空氣很弱，周三上半天各地仍然悶熱，下半天北台灣氣溫才會稍降，高溫約31度，其他地區降溫則不明顯。到了周五暖氣團逐漸增強，台北又將回升至攝氏35度左右，其他各地高溫也在33、34度。周六、日天氣晴朗，大台北將再飆升至36度以上，不排除有再創高溫紀錄的可能。

氣象局和彭啟明都預告，下一波鋒面接近的時間點可能會是下周一（28日）、下周二，且這波的時間比較久一點，有可能延續到6月初，彭啟明認為規模還不算是梅雨鋒面。整體而言，台灣附近的水氣雖持續增多，不過是否會有像樣的梅雨鋒面，還是要等到6月初才能確定。

此外，過去這一周雖然非常炎熱，但零星的午後雷陣雨已經開始發展起來，雖然還不夠全面性，但只要水氣再增多，閃電雷擊的現象會很頻繁。彭啟明建議民眾，應該檢查一下居家或企業的防雷措施，如大樓的避雷針是否正常。雷擊造成的傷害雖然機率很低，但有時仍會造成很大的損失，甚至危及生命安全。尤其戶外活動，特別是山區或空曠地區，更容易因為閃電造成意外。

彭啟明幽默地說，千萬不要別以為自己都在行善，沒做過虧心事，就不會被天打雷劈，這是錯誤的觀念。

(中時 )