花蓮議會4天2度被闖 民眾亂入咆哮傅崐萁淡定

2018年05月21日 13:34 中時 許家寧

警方在議場外未配置制服警力，滋事的民眾被警局公關科人員架離議場。（許家寧攝）

謝姓民眾（白衣者）直闖質詢台旁的傅崐萁縣長席位，縣府官員連忙上前阻擋，副議長張峻（左一）躲到一旁。（許家寧攝）

不要拉我！花蓮縣議會正在進行縣政總質詢，今早一名謝姓男子突然闖進議場，向縣長傅崐萁陳情咆哮，副議長張峻才驚覺議會未配置警力，警察局長李西河機警護駕阻擋將人架離，議會人員抱怨警察局距離議會不到50公尺，4天來已經二度被民眾闖入鬧事。

花縣議會縣政總質詢第四日，上午10時許，決定不再連任議員的施慧萍才發表完感性「畢業感言」不久，一名中年謝姓民眾突然拿著陳抗書闖進議場，直衝坐在質詢台旁的縣長傅崐萁，嚇傻在場縣府官員與議員，卻不見有制服警力進場維護秩序。

謝男不斷咆哮，大罵某議員為有錢人買辦，警察局長李西河、消防局長林文瑞等人見狀立即擋在縣長座位前方「護駕」，警察局公關室人員才連忙上前將謝男架離議場外，有警官暗自咒罵「這下慘了！」不過傅崐萁顯得相當淡定，似乎沒有受到太大驚嚇。

警方下午不敢大意，調派警力把守議場兩側大門。（許家寧攝）

議會職員抱怨縣警局調度僵化，周五民眾突擊議會，還要等到3公里外的花蓮分局派人趕到。（議會人員提供）

據了解，花蓮縣警局維持議場秩序警力「只有一名」，且派駐在大廳櫃台，謝男逕自經過大廳進入議場記者室，竟沒引起警方注意，謝男見機不可失，立即推開大門闖進議場，警方也調派警力駐守議場兩側大門，嚴防再有民眾滋事。

「嚇死了！」議會1名女性職員怒說，這已經不是第一次！18日下午開議前有民眾帶一群黑衣人突擊議會大廳，如入無人之境，並高舉標語抗議另名議員，但櫃台值班警不知人跑去哪，抱怨議會旁50公尺縣警局調度僵化，不先趕派人來，還好花蓮分局快打部隊迅速到場將雙方人馬隔開。

(中時 )