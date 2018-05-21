竹縣2018FUN一夏 文藝夏令營接受報名

2018年05月21日 14:04 中時 陳育賢

「2018FUN一夏─文藝夏令營」活動多元，有傳統文化也有現代藝術。（陳育賢攝）

新竹縣文化局特別為小朋友精心設計安排的「2018FUN一夏─文藝夏令營」活動，將於5月29日起接受報名。（陳育賢攝）

暑假在1個多月後就到了，家長們還在為孩子的暑假活動傷腦筋嗎？新竹縣文化局特別為小朋友精心設計安排的「2018FUN一夏─文藝夏令營」，此次推出黏土法式甜點及黏土花藝傢飾班等多樣課程將開始接受報名，家長們可把握機會。

文化局長張宜真表示，文化局此次特別推出的FUN一夏文藝夏令營，共計有黏土法式甜點及黏土花藝傢飾班，再搭配熱門課程黏土迪士尼公主系列，希望讓孩子們開心捏出專屬療瘉系小物，課程時間由7月10日至8月18日止，橫跨7、8月暑假，5月29日上午10時起至6月17日止受理網路報名。

此外，今年的夏令營課程另有由傳統四藝「琴」、「棋」、「書」、「畫」來發想設計的活動，包括「琴」有口琴、小提琴、電子琴、烏克麗麗；「棋」有圍棋、桌遊王國，「書」有書法、作文寫作；「畫」則是國畫、色鉛筆、兒童繪畫、多媒彩繪畫等。

而除了傳統文化外，另還有現代藝術課程，包括兒童魔術、陶藝美勞、親子共讀、繪本黏土、音樂童話國律動、兒童瑜珈、生活發現藝術、故事創意戲劇─嘎嘎劇團等，充滿創意童趣的課程內容共有45班，歡迎親子報名參加。

「2018FUN一夏」課程詳情，可至新竹縣政府文化局研習課程資訊網

https://class.hchcc.gov.tw或竹縣go藝思https://www.facebook.com/ hchcc.gov/查詢。

(中時 )