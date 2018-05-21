中市各區里活動中心患寡又患不均、市議員為民請命

市議員張雅旻21日在市議會質詢抨擊說，中市29區活動中心，分為高富帥、老殘窮，大細漢、差價多！（陳世宗攝）

友善列印
中時

台中市29區社區活動中心兩樣情！市議員張雅旻21日在市議會針對潭雅神地區普遍存在社區活動中心建物老舊失修、缺乏無障礙設施等，為民請命；建議市府適度開放降低民眾使用門檻。社會局長呂建德表示，將比照里活動中心由在地公所爭取編列經費，讓活動中心老舊建築與設備持續改善。

張雅旻表示，台中市29區625里活動中心名稱有兩種，一種叫「里活動中心」，歸民政局管共有172個；另一種叫「社區活動中心」，歸社會局管，屬於公有的，共有244個，私有的數量則不可考。

張雅旻說，潭子區16里有1個里活動中心及15個社區活動中心。大雅區15里有19個社區活動中心；神岡區16里有3個里活動中心及7個社區活動中心。多數社區活動中心，明顯空間狹窄、年久失修、設備老舊，無障礙設施缺乏，對於老人及身障人士不友善。

潭子15個社區活動中心，106年第一季～第三季每個活動中心平均每月使用84小時；神岡7個社區活動中心季使用總時數為1,887小時，平均每個活動中心每月使用90小時；大雅19個活動中心，每個活動中心平均每月使用75小時。使用率低民眾卻無錢莫入，管理辦法出問題。

呂建德強調，市府訂有各區社區活動中心管理使用要點，明訂收費基準，各區公所也可因地制宜自訂區內社區活動中心管理使用相關規定及收費標準；市府將與公所共同檢視，合理調整現行收費標準提高民眾使用意願。

(中時 )

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