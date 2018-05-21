嘉義市在哪裡？中央補助拚觀光 半毛錢都沒有

2018年05月21日 14:00 中時 廖素慧

嘉義市議員王美惠展示日本靜岡縣小山町的紀念禮物，用心拚觀光。（廖素慧攝）

嘉義市觀光重災區，中央補助拚觀光卻連續2次落空，市議員張秀華21日質問「嘉義市到底在哪裡？」，形同觀光孤兒，王美惠議員也認為市府沒有積極作為，難怪爭取不到中央補助，市府觀新處長黃緒信說，另行擬專案向中央爭取。

張秀華議員說，此次中央補助觀光經費給南部5縣市，獨漏嘉義市，上次中央補助中部縣市拚觀光，嘉義市也沒分到，市府也沒有積極爭取，嘉義縣至少有獲得台灣燈會補助及神木婚禮，嘉義市觀光遊客3年來減少50萬人，是重災區，卻被邊緣化。

張秀華說，國發會把嘉義市歸畫為南部區域，交通部中央氣象局預報天氣把嘉義市納入中部，中央拚觀光不管補助中部或南部，都沒有嘉義市，嘉義市到底在哪裡？

王美惠說，市府拚觀光沒有積極作為，例如嘉義市舉辦全國身心障礙運動會即將有3000位選手及家屬共有逾萬人到嘉義市，卻沒有推出遊程設計，難怪爭取不到中央的錢，日本富士山下的小山市，與嘉義市處境相似，卻很會打造凸顯小城市特色，值嘉義市學習。

鄭光宏議員說，引據雜誌的報導資料，嘉義市是陸客退潮重災，住房率重跌13.3％，跌幅為全台之最，中央補助獨厚特定縣市，對嘉義市不公平。

戴寧表示，中央觀光補助分配上沒有嘉義市，市府花大把錢請外國旅行社來踩線，但效益不明顯，還是要積極營造自己的觀光特色，吸引旅客。

黃緒信說，中央補助是振興海灣專案，經費撥給南部5個風管處，並非對縣市政府補助，市府將研擬新專案向中央爭取補助。

(中時 )