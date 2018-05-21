台灣人視網膜剝離居全球之冠 飛蚊症為最常見前兆

2018年05月21日 14:06 中時 張穎齊

衛福部調查，台灣每10萬人中有16.4人視網膜剝離，居全球之冠。基隆市林姓男子（40歲），日前在高速公路開車時，左眼視角突然湧進一堆像「小黑蚊」的黑點與泡泡，險些發生意外，經前往部立基隆醫院檢查後，發現他左眼視網膜剝離，院方建議，飛蚊症是視網膜剝離最常見的前兆，不可輕忽，應定期門診追蹤防範。

衛福部委託高雄長庚醫院團隊研究國人視力健康狀況發現，每10萬人就有16.4人視網膜剝離，且20歲到29歲青壯年更高達18.7人，顯示出現代人生活緊湊，由於頻繁使用3C產品及用眼過度，而忽略身體帶來的警訊。

部立基隆醫院表示，近期來眼科門診的病人相當多，日前有名林先生近視650度，由於每天長期使用電腦及3C產品，有天開車行駛在高速公路上時，忽然發現左眼視角湧進一堆黑點及泡泡，一下消失後又出現，不久左眼出現閃電般的光亮，看東西出現兩眼亮度不同的色差，症狀持續了1個月，才前來就診。

部立基隆醫院眼科主任陳家祿指出，經檢查後發現，林先生左眼視網膜剝離，必須緊急手術治療，此外他先前在駕車時出現的飛蚊症，就是視網膜剝離最常見的徵兆。

陳家祿說，眼睛不適的狀況不可輕忽，應定期門診追蹤防範，且有家族史者、高度近視者、白內障術後的患者、眼球曾受外傷和糖尿病患、惡性高血壓患者、高度使用3C產品的人，都是視網膜剝離的高危險群，嚴重者將會導致失明。

陳家祿表示，台灣的視網膜剝離發生率相當高，600度以上的高度近視者，視網膜剝離的發生率是一般人的數十倍、甚至上百倍，高度近視患者應避免高空彈跳、跳水、坐雲霄飛車、搖頭彎腰活動、用力解便等行為，這些都可能增加視網膜剝離的危險，建議最好每半年到醫院作1次眼睛健康檢查，及早防範。

(中時 )