NBA》還敢笑柯瑞嗎？哈登防守爆爛被酸

火箭隊哈登(左)防守勇士隊杜蘭特。(美聯社)

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中時電子報

勇士21日在西決第3戰大勝火箭，前兩戰對柯瑞(Stephen Curry)不利的評論也一掃而空，與其批評柯瑞不會防守，還不如看看火箭主將哈登(James Harden)是如何地荒唐。

勇士杜蘭特(Kevin Durant)在第3戰一次進攻直驅前場，正好碰上哈登，哈登僅在三分線外伸手虛攔了一下，就被杜蘭特直切禁區挑籃得手。杜蘭特雖然自誇「誰也守不住我」，但是哈登連試都沒試就放棄了。

哈登在例行賽常常出現類似漫不經心的鏡頭，多到被人剪輯成精華影片(或者是「不精華影片」)，然而這是西區決賽，大家覺得你總可以認真一點吧。

相較之下，勇士柯瑞為了緊貼保羅(Chris Paul)而失去平衡，為了對抗哈登而被撞翻，怎麼看他都是很用心在防守。加上這場大敗，哈登又成為了檢討對象。

火箭本季的防守評比是聯盟第6，ESPN專欄也指出，哈登今年在對付單打的防守上有進步。儘管看起來只是胡亂伸個手，但其實他有接近7%的機會戳掉對手的球。不過在強化盯人防守的同時，哈登應付擋拆的能力也有所降低。

哈登賽後坦承：「我們確實打得太慢又太軟。」其實以哈登的運動能力，只要肯彎下腰來用心防守，不玩假摔的旁門左道，也不至於天天被酸了。

(中時電子報)

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