長期熬夜等於狂吃類固醇！醫：睡不飽 喝水也會胖

2018年05月21日 13:58 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

現代人手機、平板滑不停，有些人為了追劇，甚至常常熬夜一整晚不睡。前衛生署副署長、榮總家醫部特約主治醫師宋晏仁表示，熬夜不休息，會使得腎上腺皮質醇持續作用，腎上腺皮質醇其實就是一種類固醇，會造成水牛肩、大肚子、月亮臉等副作用，因此長期熬夜不睡覺，等於就是長期服用類固醇！

根據良醫健康網報導，減重醫師宋晏仁在「終生瘦用 211全平衡瘦身法」一書中指出，人體本來就有一個維持生命自然韻律的調節系統，晚上9點到隔天早上9點，是身體生長激素分泌最旺盛的時間，習慣熬夜看電視、看書或滑手機，到三更半夜都不睡覺的人，身體沒有時間分泌足夠的生長激素。

有些人認為晚上11點睡到早上7點，和半夜3、4點睡到中午一樣，但研究顯示，熬夜之後，就算睡了7、8個小時，對身體的「荷爾蒙韻律」仍然是一種傷害，即使吃得再少，基礎代謝率低、熱量消耗少，儲存熱量的效率就會異常的高，導致「喝水都會胖」

宋晏仁說，腎上腺皮質醇也是一種壓力荷爾蒙，它會大幅降低器官代謝率；另一方面，腎上腺皮質醇的分泌，也會讓身體以為是處在「備戰」狀態，這時身體的自然反應就是「盡可能的儲存能量」。因此建議，最好在晚上11點以前就寢，而且每天要睡滿6.5至8小時，搭配適量運動與飲食才能有效控制體重。

(中時電子報)