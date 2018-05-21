僑委會「華僑」改「僑民」 藍委質疑政治操作

2018年05月21日 14:06 中時 陳建瑜 、實習記者張如嫻 記者、實習記者張如嫻

僑務會日前公布，將部分行政規定用詞「華僑」改為「僑民」。國民黨立委李彥秀今質疑，在此時間點改名是政治操作，製造族群對立；僑委會委員長吳新興重申，「僑民」屬較中性、具包容性的字眼，對於僑界的各自表述及用法仍會給予尊重，對華僑解釋過後他們也已欣然接受。

吳新興今赴立法院外交國防委員會進行專案報告，其中就「華僑」改名「僑民」爭議，李彥秀質詢時質疑，此會減少華僑對台灣的認同，「讓我們關係會越來越遠」，更直批在此時間點改名稱，是一種「政治操作」、「製造族群對立」。

李彥秀表示，僑委會的目標是讓旅居在外的華僑對「中華民國」四個字有更多認同，但如果用狹義的僑民來解釋，是否限縮了拓展空間。

國民黨立委江啟臣則表示，僑委會應該先去了解僑界想法，取得共識後再決定是否改名，以免還沒團結反而製造對立，增加華僑對政府的不信任。他也呼籲該澄清、解釋的部分都要再加強，盡力去減少爭議。

不過，民進黨立委何欣純認為，應跳脫過去二分法的思維，以台灣為主體，努力讓海外僑民、華人成為台灣的延伸，所以應該包容。

對於上述質疑，吳新興表示，僑界對於自我身份的認同名稱皆不同，使用「僑民」名稱是採中性用詞，廣義來說支持中華民國，支持台灣者都屬僑民，僑委會對華僑解釋過之後他們也已欣然接受，未來也會尊重僑界各自立場。

(中時 )