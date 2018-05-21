北市抽檢飲冰品 吳興街飲料店「寒天蒟蒻」遭下架

北市衛生局21日公布飲冰品及配料抽驗結果，1件來自信義區吳興街「咖啡帝國」的「寒天蒟蒻」檢出不得添加的防腐劑己二烯酸。（北市衛生局提供）

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炎炎夏日手搖飲人氣強強滾，北市衛生局21日公布第一波飲冰品及配料抽驗結果，共抽驗78件，其中1件信義區吳興街「咖啡帝國」的「寒天蒟蒻」檢出不得添加的防腐劑，衛生局令下架，已移請轄管衛生局查處，若違規屬實將依法處分3萬至300萬元罰鍰。

衛生局表示，抽驗78件中，飲冰品衛生標準及包裝飲料標示查核均合乎規定，有1件來自信義區吳興街「咖啡帝國」的「寒天蒟蒻」檢出不得添加的防腐劑己二烯酸（0.4g/kg），不合格率 1.3%。

經查該件違規產品，來源廠商為台南市新化區崙頂里的「川代企業有限公司」，除了令販售場所下架違規產品外，已移請製造商轄管衛生局進行查處，若調查違規屬實，將依違反《食品安全衛生管理法》處分製造業者3萬至300萬元罰鍰。

衛生局表示，食入己二烯酸，85%會代謝成二氧化碳形式排出人體，屬毒性較低的防腐劑，依現行食品添加物使用範圍及限量規定，蒟蒻凍等製品不得添加防腐劑。

衛生局提醒，業者提供自助式飲冰品，應定期清洗機器設備並消毒，尤其是顧客接觸的把手處及飲冰品出口處，並應維持溫度管控(冷凍應保持在-18℃以下；冷藏應保持在7℃以下)，主動提供顧客消毒洗手設備及正確洗手步驟圖，確保消費者權益。

(中時 )

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