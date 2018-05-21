擺脫悲苦 樂齡王-呂宜臻獲總統教育獎

總統教育獎得主雲林科技大學碩士生呂宜臻（左四）是所有爺奶的「小孫女」。（雲科大提供）

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總統教育獎得主泰半都屬悲苦形象，雲林科技大學技術及職業教育研究所碩士生呂宜臻卻是個陽光女孩，總是帶給阿公阿嬤快樂，而這些老人家都與她沒有血緣關係，她卻成了大家的「孫女」。

爺奶眼中的陽光暖女呂宜臻其實也有段悲苦的童年，國小爸媽離異，母親獨自扶養著她與弟弟，三餐溫飽就夠媽媽氣喘吁吁了，「當時早餐店的阿姨，常常將賣剩的早餐送給我們吃，饅頭、豆漿每每成為我們一家3口的三餐」呂宜臻很謝謝早餐店阿姨的捨得。

呂宜臻說，即使有些人默默幫助他們，家計仍捉襟見肘，媽媽只好變賣嫁妝，戒指、玉鐲、項鍊…逐一典當，為了她和弟弟，最後沒為自己留下什麼。

生活大不易，壓力與日俱增，媽媽因而患了憂鬱症，情緒不穩，無法正常工作。呂宜臻高二時開始半工半讀，分擔家計，常睡不到4小時。

「我的母親十分笨拙，尤其是賺錢這一方面，但她對我和弟弟的愛和養育卻竭盡所能的付出。生活粗茶淡飯並不辛苦，而是看著母親勞碌，我卻無能為力，心很苦。可是，我從未讓心白白地受苦，自身痛苦時，我學會更體諒他人，懂得給予社會更美好的回饋。苦，讓我相信我更應選擇幫助和付出，也因而擁有許多。」

呂宜臻念研究所時接下斗六市樂齡學習中心主任一職，結合地方資源，將關懷與愛送進弱勢長者生活之中，並將所學應用於樂齡，導入E化教材，成為樂齡潛力新星，也成為所有阿公阿嬤的「小孫女」。

呂宜臻說，她是個庄腳孩子也是返鄉青年，很幸運得以留在自己家鄉雲林，為這片土地服務和付出，為家鄉貢獻美好。

(中時 )

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