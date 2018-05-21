可覆蓋台灣與越南 陸轟6K首降南海永興島釋3訊號

解放軍空軍航空兵「神威大隊」近日組織轟-6K（見圖）等多型多架轟炸機，首度在南海西沙群島的永興島進行起降訓練。（新華社）

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中時電子報

近日在解放軍轟-6K帶頭下，多款多架轟炸機從南方機場起飛，首度在南海展開島礁起降訓練，以提升「全疆域到達、全時空突擊、全方位打擊」的能力。

據　《環球時報》21日報導，在中國大陸空軍官方微博號「空軍發佈」的相關影片中，跑道末段出現了編號為23的號碼，而這與衛星照片中西沙永興島的跑道號碼一致。

一位不願透露姓名的中國軍事專家告訴《環球時報》，解放軍之所以將轟-6K在南海的首降選在永興島，可能有3個原因：首先、永興島機場經過多年建設，各種設施比較完善，跑道長度達3000米左右，起降過波音737客機，十分有利於轟-6K這種大型飛機起降。

其次，轟-6K從這裡起飛，已經有夠大的戰術優勢，要是攜帶傳統炸彈，滿彈起飛，東可以覆蓋台灣，西可以覆蓋越南全境，南可以抵達南沙各島。而如果是滿油起飛，覆蓋範圍就更大了。

第三、永興島位於西沙群島，在這裡起降轟-6K，不會引發南海島礁聲索國的過度關注，可以把不利的國際反應降到最低。

《環球時報》指出，中國在南沙群島的島礁機場起降轟-6K無可厚非，解放軍有在本國領土上任何機場起降任何飛機的權利，而在永興島起降轟-6K，也顯現出中方在南海問題上的相對克制。

(中時電子報)

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