MLB》大谷率天使止敗 天使捕手：他投得隨心所欲

大谷翔平拚110球繳好投，率隊中止連敗。(美聯社)

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中時電子報

天使截至昨天，苦吞主場四連敗，「二刀流」大谷翔平一肩扛起止敗重任，今(21日)先發對決光芒，燃燒110球飆7.2局失2分好投，用球數和局數雙創本季單場新高，率隊4比2贏下勝利，大谷表現近乎完美，捕手茂多納多(Martin Maldonado)讚賞，「他投得很棒，想投哪就投哪。」

天使連續4場在主場輸球，贏球的希望，全寄託在年僅23歲的大谷身上。在38560名球迷面前，大谷不負眾望，展現大將之風，頻飆出近160公里的火球，搭配犀利的滑球及指叉球，前5局幾乎完全封鎖光芒打線，僅3上被菲爾茲(Johnny Fields)轟出中外野陽春炮，失掉1分。

那發全壘打，沒打倒大谷，反倒成為激勵他的動力，茂多納多說，大谷挨了那發全壘打後，速球狀況越來越好。大谷挨轟後，連續解決12名光芒打者，直到7上才再碰到亂流；該局他被拉莫斯(Wilson Ramos)和達菲(Matt Duffy)敲安，1出局後陷入一二壘有人危機。

大谷接著面對史密斯(Mallex Smith)和羅伯生(Daniel Robertson)，球都被打得老遠，不過2顆危險的飛球，最後都在全壘打牆前，進到外野手手套，讓他驚險度過難關。此時，大谷用球數已經99球，比照先前天使教練團的調度，大谷應該要準備打卡下班了。

不過到8上，又再看到大谷走上投手丘，他說，「我在第7局碰到點麻煩，但挺過了危機，我想這也是為什麼總教練索西亞(Mike Scioscia)相信我，讓我繼續上場投第8局。」此役之前，大谷單場最多用球數是103球，先發最長局數是7局，2個紀錄都在這場比賽被改寫。

大谷該局雖被打2安，加上送出1次暴投，失掉第2分，但也抓到2個出局數，再解決1個人次，就能完成8局投球。然而，大谷的第110球，被溫鐸(Joey Wendle)擊出安打，此時索西亞決定換投；大谷走下場時，觀眾紛紛起立鼓掌歡呼，大谷也舉起球帽，答謝大家的支持。

經過這一戰，讓索西亞對大谷更有信心，他表示，之後會觀察大谷的狀況，嘗試拉長他的投球局數，「110球，我認為還算合理，他感覺很好，也還是投出很棒的球。我們會觀察他下一場先發表現、以及他的恢復狀況，希望能繼續穩定投到這樣的用球數。」

投到第8局，是大谷大聯盟生涯頭一遭，他坦言，這場比賽前半段，其實狀況沒有很好，但後來找到方法，才能投得更久，「以前沒投到第8局過，這場比賽可以當做一個起點，逐步建立起信任感，讓局數拉得更長。」大谷進帳本季第4勝，賽後戰績4勝1敗、自責分率3.35。

(中時電子報)

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