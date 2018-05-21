從黛妃到梅根 卡地亞的跨世代之愛

梅根王妃在婚禮上佩戴卡地亞鑽石耳環和手鍊。（路透社）

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卡地亞Galanterie de Cartier系列鑽石耳環，29萬元起。（Cartier提供）
梅根在婚禮上配戴卡地亞Reflection de Cartier系列鑽石手環，約865萬元。。（Cartier提供）
梅根在婚禮當天的晚宴上，再度配戴卡地亞Reflection de Cartier系列鑽石耳環，約215萬元。（Cartier提供）

有「皇帝的珠寶商」之美譽的卡地亞，與英國皇室有著深厚的淵源。日前哈利王子與梅根的世紀婚禮上，梅根以一襲紀梵希 (GIVENCHY）婚紗搭配一對卡地亞鑽石耳環和鑽石手鍊。其實這對鑽石耳環並非新品，梅根在多次公開場合就曾佩戴過，梅根之所以選擇卡地亞，有著更深的意義。

卡地亞是黛安娜王妃生前最喜愛的珠寶品牌，她身後留下卡地亞腕表和藍寶石戒指分別給了兩個兒子，原本哈利王子選了藍寶石戒指，但因為哥哥威廉王子先結婚，於是讓給了哥哥作為向凱特的求婚戒，而哈利王子則保有卡地亞女表。

梅根除了選擇卡地亞耳環和手鍊走紅毯，手中的「勿忘我」花束是哈利王子在婚禮前一天從肯辛頓宮花園裡親手摘下的，是黛安娜王妃生前最愛的花，象徵帶著黛妃的祝福走向紅毯，也有勿忘黛妃的意義。

(中時 )

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