快檢查！ 戶政單位爆瑕疵 身分證竟沒有防偽印刷

2018年05月21日 14:31 中時 郭建伸

江姓考生去年換發身分證時，竟沒有防偽標示，參與台電考試時才發現拿到「假身分證」。圖／郭建伸攝

身分證爭議又添一樁，綠委趙天麟今舉行記者會爆料，指日前接獲江姓考生陳情，明明是去年10月才換發身分證，卻缺少防偽印刷圖像，月中參與台電人員考試時，還被懷疑偽造身分證應考，前後打擾近20分鐘，影響考生權利。

對此，戶政司副司長翟蘭萍表示，江姓考生的狀況可能是膠膜有問題，第一線的戶政人員核發前也沒有重複確認，對此表示抱歉，內政部會檢討並加強督導內，並再行文給台電溝通；若民眾有拿到有瑕疵的身分證，可至戶政單位免費換發。

趙天麟今偕高雄市議員參選人林智鴻、李雅慧開記者會，質疑戶政單位竟核發有問題的身分證。趙天麟說，民眾拿到戶政事務所換發的身分證後，理當會認為是真的，並行使相關權利，卻接獲民眾陳情，拿身分證應考時才發現「拿到假的身分證」。

江姓考生說，她去年10月因為簽戶口去換身分證，但5月12日參與台電僱員考試時，被監考人員質疑身分證有疑，當場要求她出示其他證件、拍照，前後干擾她答題近20分鐘，卻沒告訴她發生什麼事；直到考完試才去了解，是身分證沒有防偽標誌。

一般來說，身分證有「台灣」、「蝴蝶」兩個防偽圖示，在紫色的光下一照就會浮現。林智鴻指出，去年全台共發出212萬8千張身分證，其中高雄市換了24萬3千張，但內政部所驗收的數據中，僅有新北、台北、苗栗有問題，質疑審查機制已出狀況，否則就不會有江生的案例。

翟蘭萍表示，全台每天核發8000多張身分證，身分證製作分成膠膜與紙本兩個構造，但膠膜是由法國廠商製作，過去都是內政部戶政司彙整各縣市需求後，由中央印製廠與法國膠模廠接洽印刷事宜。

翟蘭萍也提及補救措施，除了再與台電溝通，讓台電了解當時身分證的狀況，也會免費換發江生的身分證，並加強人員稽核、審查當時製證時整批的膠膜。

(中時 )