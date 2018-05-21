有經驗！hold住婚禮全場 梅根主動「好萊塢式」吻哈利的小心機是...

梅根與哈利在花團錦簇的陪襯下展示深情一吻。(圖/美聯社)

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中時電子報

英國薩森克斯公爵哈利王子以及夫人梅根在19日大婚，梅根婚後在花團錦簇的教堂門口階梯上主動向新婚丈夫索吻，也成就了兩人童話般的深情一吻的美麗畫面，羨煞眾人。對此身體語言專家表示，早已熟悉盡頭的梅根對此十分駕輕就熟，除了接吻的時機掌握得很好，兩人的一吻也是經典的「好萊塢式」吻法，不僅浪漫唯美還可以不弄花梅根的妝容。

哈利王子與梅根在19日在全球10億的收視人口及現場賓客的見證下，互許終身並交換戒指，兩人也正式成為夫妻，而這場婚禮中剩下的焦點就在哈利何時會親吻他的新婚新娘。

梅根選擇在踏出較踏之際就主動向哈利索吻。(圖/美聯社)
梅根與哈利的吻唯美得像一幅畫。(圖/美聯社)

多虧了梅根這一幕並沒有讓外界等太久。唇語專家表示，兩人在步出聖保羅教堂（ St. George's Chapel）迎向門外陽光之際，梅根問哈利「我們要接吻嗎?」，哈利接著小心的回答「好啊」，也成就了兩人在由白玫瑰、白桔梗等花團錦簇的印襯下，展現了王子與公主的浪漫一吻。

肢體專家詹姆斯（Judi James）認為，梅根主動在步出教堂時提議接吻，時機抓得恰到好處，這也是來自於她的舞台經驗，她知道大家期待的這一幕越早完成越好，因為一旦遲遲沒發生，觀眾的期望也跟著高漲，只會讓現場氣氛更壓抑及緊張。

兩人在馬車上再度深情一吻。(圖/美聯社)

詹姆斯認為梅根此舉很高招，不僅向外界展示了她在經歷了皇室結婚儀式後仍然很鎮定，也表現出她能夠駕馭這一天。

除此之外，梅根與哈利王子的浪漫一吻也有小心機，因為哈利只吻梅根的下唇，這可避免弄花她的妝容，是好萊塢典型的演戲接吻方式。

(中時電子報)

文章來源：Harry and Meghan's 'Hollywood Kiss' signalled how SHE was able to lead the day, says body language expert

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