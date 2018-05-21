外媒：陸美貿易談判得失解讀 各自表述陰影猶存

2018年05月21日 15:56 中時 王嘉源

法國國際廣播電台中文網20日指出，魔鬼都藏在細節裡，但是這次陸美在華府舉行第二輪貿易談判後，隔天發表的聯合聲明最大問題就是缺乏細節。從氣氛來看，陸方高興的程度遠勝過美方，陸方報喜，都以大陸國務院副總理劉鶴所定的基調為主，「此次陸美經貿磋商的最大成果」是「雙方達成共識，不打貿易戰，並停止互相加徵關稅」。劉鶴還以「成功」來形容此行。

但是，綜述美國媒體報導，美方的用詞有明顯區別，美方沒有任何展現美陸談判取得「雙贏」成果的跡象。的確，美陸雙方在大陸大幅度削減美陸貿易逆差上達成共識，但不是「不打貿易戰」，也不是「停止互相加徵關稅」，而是「暫不加稅，暫不打貿易戰」。強調這一點尤為重要，這意味着陸美貿易戰的陰影猶存。而且，聯合聲明缺乏細節，具體執行漏洞很大。美國財政部長穆努欽業已表示，如果陸方不遵守承諾，川普總統仍然可以恢復加徵關稅。

劉鶴作為大陸國家主席習近平特使，所謂中共被放在幕前的「經濟首腦」，這次其實是擔著驚險赴美談判，尤其是他第一次華府之行無果而終，川普總統根本沒有出面會見，劉鶴返回大陸不久，川普啟動對大陸的各項關稅。因此這次劉鶴在大陸媒體採訪時，特別強調了「兩個細節」，一個是與川普會面，原本預計15分鐘，後延至45分鐘；另一個是見面時「發現副總統以及很多內閣的成員都在場，白宮的要員也都在場，我感到有點吃驚。」

劉鶴強調這樣兩個比較表面的細節，顯然與他本人第一次訪美時對比產生的巨大落差有關係。另外的層面，就是要把這點告訴國內，他這次是極其受到美方重視的。因此，陸美第二輪會談一結束，官媒就發表個劉鶴對媒體的談話，哪家媒體，沒有點明。給人的感覺是劉鶴的班子起草好的稿子，主要用於強調談判「成功」。

這一次再去，劉鶴雖然得到大陸國家主席習近平、副主席王岐山的加持，但並無多少勝算的把握，因此，能達到目前的地步，商貿戰暫停，關稅暫停，陸美發表聯合聲明，在他看來顯然是一個極大的成功，在他所代表的習近平，以及官媒看來，甚至是一次很大的勝利。

法廣中文網報導說，美方沒有任何關於雙贏的表示，但香港時事評論人士林和立認為，雖然兩國為了面子，拒絕公開細節，但美國明顯成為今日角力的大贏家。劉銳紹也認為，觀察共識內容，陸方比美方作出更大讓步，再一次證明陸方力不從心的現實。

美陸會談結束時，只發表了一個簡單的說明，而且雙方措辭有所區別。美方負責談判的財政部長穆努欽只是在20日，接受福斯電視台採訪時對美陸這次談判做了明確表示。穆努欽認為，兩國的貿易談判取得了進展，大陸同意大幅度增加美國進口，後面這句話其實已寫進了陸美聯合聲明之中，但是他接下來表述的一句話很關鍵：「我們現在把貿易戰擱置下來，同意現在先不加徵關稅」。

法廣中文網指出，關鍵是美方使用了「暫時」和「擱置」的字眼，這意味着貿易戰雖然擱置，但仍然像一把懸劍懸在那裡。這一點與劉鶴稍早接受陸方媒體採訪時所作的表述很不同，他說，兩國達成共識「不打貿易戰，並停止互相加徵關稅」，美方強調臨時性，陸方的表述給人感覺是終結性的。

白宮國家經濟委員會主席庫德洛20日也對美國ABC NEWS表示，兩國「沒有達成協議，我們從來沒有指望達成一個協議。那只是兩個大國之間的一個公報而已」。

陸方把美國解除對中興通訊制裁作為此次談判的核心議題，因為涉及陸方的「核心利益」，但在雙方最後的聯合聲明中未提一字。雙方是如何在談判過程中談及這一議題的，已處於癱瘓狀態的中興能否起死回生，中興未被提及是不是陸方的一個失敗？在劉鶴接受大陸媒體的長篇採訪中，對他被川普會見的細節做了細緻表述，對其他則都是原則性的認知和表述，對於中興，劉鶴隻字未提，這大概不能被認為是媒體的遺漏，應是陸方的有意迴避。

但是美方官員坦率地談到了涉及中興的細節。穆努欽和庫德洛20日都對美國媒體表示，大陸國家主席習近平請求川普總統過問一下大陸中興公司的事情。

川普13日發出一則推文，曾被視為中興的命運將要發生扭轉，川普發推宣布將與習近平合作，讓大陸科技公司中興「儘快恢復業務」。但是此舉遭到美國兩黨眾多議員抨擊。美國眾議院籌款委員會17日緊急透過一個修正案，以阻止美國商務部重新談判中興禁售令。國會兩黨議員罕見地一致通過了這一修正案。

穆努欽20日稱：「總統要我們對中興強硬。他所說的不過就是讓商務部長研究一下中興遭制裁的問題」。庫德洛則表示，中興遭制裁是商務部和司法部負責處理的執法問題，雖然有可能做出小幅度修改，但整體上仍會繼續維持對中興的強硬制裁。

陸美聯合聲明最關鍵的一句話，可能涉及此次談判根本走向的就是「雙方達成共識，中國同意大幅度減少美陸貿易逆差」，這句話的內涵就是美方要求陸方削減美陸貿易逆差2000億美元。

談判伊始，美方高官曾明確表示陸方提議以購買美國2000億美元物品削減巨額美陸貿易逆差，使得談判氣氛大變，後來大陸外交部出面否認有此提議。因此，公開的聲明並沒有提到這一具體數字。但諸多報導都指出，從美陸聲明看，側面證明了美國官員披露陸方主動提出削減2000億美元逆差的建議是一個事實存在。

法廣中文網報導說，大陸外交部出面否認，被指是擔心這一數額會被解讀成陸方向美方屈服，果然後來就有《環球時報》怒指大陸代表團決不能帶回一紙不平等條約的說法，另外就是陸方不喜歡把這樣一個數字公開化，最後的聯合聲明就成了這種「此地無銀二百兩」的感覺。

穆努欽則表示，在這方面，相關的措施非常具體，但是不會向外界公開。他特別強調大陸承諾顯著增加採購美國的農產品和能源。「我們的商務部長羅斯將前往大陸具體落實。」穆努欽宣布，在農業領域，大陸的採購可增加35％至45％；在能源領域，在未來三至五年，陸方購買美方的能源每年可增至500億到600億美元。值得注意的是，大陸官媒《人民日報》把陸方透過增加進口美國物品削減逆差，解釋為「有助於滿足大陸人民不斷增長的消費需求」。

法廣中文網分析認為，這次陸美貿易談判最後仍未達成任何協議，只是發表了一個聯合聲明。它的好處就是以陸方大幅購買美國物品從而削減美陸貿易逆差做為保證，為進一步談判鋪墊了路子。雙方將為達成協議繼續談判。

路透20日發出的相關稿件引述美國官員話說，美陸談判提出的一些具體措施，包括智慧財產權保護這一重大問題，都將會形成一個新的承諾，也許會在大陸國家副主席王岐山夏天可能訪問美國時通過。王岐山可能還會與美國簽署購買天然氣的一攬子協議等等。

這似乎意味着王岐山下次訪美，可能是陸美有可能達成一個一攬子協議的重大機會。這之前，將有美國官員前往大陸就陸方承諾的顯著購買美國農產品和能源的措施進一步具體落實。大陸外長王毅下周訪問美國，主要的議題也離不開陸美商貿糾紛以及未來的「川金會」。

法廣中文網指出，美國官員的披露，再次證實了王岐山插手陸美貿易談判的幕後角色。之前有分析稱，劉鶴，王毅都是跑幕前的，真正的幕後指揮是王岐山。

對王岐山的期待是源於他過去與美國打交道時的靈活手腕，以及他過去在大陸國內處理經濟問題時獲得的「救火隊長」稱號。在最近幾周陸美貿易戰爆發的關頭，幾次傳出王岐山親自前往美國談判的消息，最終都沒有成行。有分析指，王岐山過去主打的是「人緣外交」，與白宮及有影響力的經濟界人士熟絡，加之他「第八常委」的身分，談判勝算的可能性很大。但是，王岐山為什麼最終沒有成行，據分析主要原因是川普的班子人馬換得很快，王岐山究竟有無影響力很難說，而且現在川普班子對陸強硬派影響力不斷增大，王岐山即使去了，也沒有絕對的勝算。

但有觀察人士指出，王岐山一旦去美國，前提應該是雙方達成協議的可能性大增的時候，但現在說這些，還為時過早。

(中時 )