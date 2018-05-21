「鐵路局員工」夜闖鐵道偷鋼板 因為超時工作露餡

卓姓男子潛入台鐵鐵道行竊廢棄鋼板遭田中員警圍捕到時，已是氣喘吁吁。（鐘武達翻攝）

友善列印
中時
卓姓男子與同夥，21日凌晨潛入二水鄉1處鐵道行竊，偷廢棄火車避震器鋼板時遭警方查獲。（鐘武達翻攝）

三更半夜還要工作，辛苦喔！2名男子21日凌晨3點多潛入二水鄉1處鐵道行竊鐵路局汰換的廢棄火車避震器鋼板，還自稱是鐵路局員工，但因半夜作業實在太可疑，路人機警報案，其中49歲卓姓男子跑了200公尺氣喘吁吁倒地就逮，被依《竊盜罪》移送彰化地檢署偵辦。

彰化縣警田中分局二水分駐所警員江忠旺、陳漢旼21日凌晨3點30執行巡羅勤務經過二水鄉田仔一巷，遇到早起運動的民眾熱心提供線索說，一旁鐵路局工務處工寮旁有1輛小貨車停放很久，車子啟動著、車窗沒關，附近還有2名男子左顧右盼，行跡很可疑。

報案民眾說，詢問兩名男子三更半夜到鐵路局工寮做什麼，對方還回答「我們是鐵路局員工」。民眾認為，鐵路局要求員工這麼晚還要工作，豈不違反《勞基法》，對男子的說詞更加懷疑。

江、陳立刻停下巡邏車，忍著在暗夜裡被蚊子叮的不舒服徒步趕往民眾舉報的工寮附近埋伏，果然守候到3點50分，見到2名男子正將一批重物從鐵道圍籬內要搬上小貨車，上前盤查時，對方查覺立刻又跳進圍籬狂奔，接著上演起警匪「鐵道追逐」的劇碼，最後，卓嫌跑了200公尺後就氣喘吁吁被捕。

卓男被壓制在地狼狽落網時，看到追他的江姓員警長得比他壯碩許多，竟還振振有詞說「早知道你身材這麼好，我就再拚命跑，怎麼會跑輸你」。

警方指出，卓男有毒品與竊盜等前科紀錄，坦承是因缺錢才夥同另名陳姓男子行竊，這次竊取鐵路局放置在鐵路旁的火車避震器廢棄鋼板57公斤，市價約1100元，全案將依《竊盜罪》移送彰化地檢署偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

擺脫悲苦 樂齡王-呂宜臻獲總統… 基隆去年死亡車禍 行人違規穿越…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。