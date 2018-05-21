「鐵路局員工」夜闖鐵道偷鋼板 因為超時工作露餡

2018年05月21日 14:47 中時 鐘武達

卓姓男子與同夥，21日凌晨潛入二水鄉1處鐵道行竊，偷廢棄火車避震器鋼板時遭警方查獲。（鐘武達翻攝）

三更半夜還要工作，辛苦喔！2名男子21日凌晨3點多潛入二水鄉1處鐵道行竊鐵路局汰換的廢棄火車避震器鋼板，還自稱是鐵路局員工，但因半夜作業實在太可疑，路人機警報案，其中49歲卓姓男子跑了200公尺氣喘吁吁倒地就逮，被依《竊盜罪》移送彰化地檢署偵辦。

彰化縣警田中分局二水分駐所警員江忠旺、陳漢旼21日凌晨3點30執行巡羅勤務經過二水鄉田仔一巷，遇到早起運動的民眾熱心提供線索說，一旁鐵路局工務處工寮旁有1輛小貨車停放很久，車子啟動著、車窗沒關，附近還有2名男子左顧右盼，行跡很可疑。

報案民眾說，詢問兩名男子三更半夜到鐵路局工寮做什麼，對方還回答「我們是鐵路局員工」。民眾認為，鐵路局要求員工這麼晚還要工作，豈不違反《勞基法》，對男子的說詞更加懷疑。

江、陳立刻停下巡邏車，忍著在暗夜裡被蚊子叮的不舒服徒步趕往民眾舉報的工寮附近埋伏，果然守候到3點50分，見到2名男子正將一批重物從鐵道圍籬內要搬上小貨車，上前盤查時，對方查覺立刻又跳進圍籬狂奔，接著上演起警匪「鐵道追逐」的劇碼，最後，卓嫌跑了200公尺後就氣喘吁吁被捕。

卓男被壓制在地狼狽落網時，看到追他的江姓員警長得比他壯碩許多，竟還振振有詞說「早知道你身材這麼好，我就再拚命跑，怎麼會跑輸你」。

警方指出，卓男有毒品與竊盜等前科紀錄，坦承是因缺錢才夥同另名陳姓男子行竊，這次竊取鐵路局放置在鐵路旁的火車避震器廢棄鋼板57公斤，市價約1100元，全案將依《竊盜罪》移送彰化地檢署偵辦。

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(中時 )