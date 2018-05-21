世足》倒數24天－法國戰將如雲 就怕心浮氣躁太輕敵

2018年05月21日 14:45 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

法國足球的輝煌歷史無須贅述，而「高盧雄雞」的另一個盛世似乎又將到來。鋒線有「小王子」格里茲曼（Antoine Griezmann）領銜，配合爆發力強的姆巴佩（Kylian Mbappe）、盤帶魔人鄧貝萊（Ousmane Dembele），中場有攻守全面的「魔人」普巴（Paul Pogba）與跑不死的肯特（N'Golo Kante）等，法軍幾乎每個位置都有2至3個選項，教頭德尚（Didier Deschamps）要捨棄哪些好手？可能比要挑哪些人更為頭大。

兩年前在歐洲國家盃殺入決賽，相當程度展現出法國當前的兵強馬壯，但也正是擁有主場優勢且廣被看好的情況下，他們連決賽開賽不久就折損C.羅納多（Cristiano Ronaldo）的葡萄牙都拿不下來，說明高盧雄雞的最大隱憂，可能不是他們不夠好，而是好到已經被吹捧過頭，「感覺良好」到飄飄然了呢？

法國在本屆世足資格賽與傳統勁旅荷蘭、瑞典同屬B組，能以分組第1直接出線，絕對值得肯定。但他們曾在客場不敵瑞典，主場還被盧森堡逼和，最終只比荷蘭、瑞典多4分，並未展現外界期待的「君臨天下」王者氣勢。

前法國國腳杜加里認為普巴等看板球星必須體認自己的責任，挺身而出帶領全隊。（美聯社資料照）

更誇張的是3月下旬的國際友誼賽，法國還在主場2比3不敵哥倫比亞，也讓1998世足賽、2000歐洲國家盃的法國隊冠軍國腳杜加里（Christophe Dugarry）生氣的說，目前的法國隊沒有專注在自己的本業上，看板人物也欠缺要領導全隊的霸氣。

「普巴和格里茲曼似乎不知道他們應該挺身而出，來帶領其他的球員。因為讓他們分心的事情太多了，格里茲曼甚至還說他比較想打籃球，距離世足賽只剩幾個月了呢！他們必須專注才對。」

杜加里說，像普巴、格里茲曼這樣的看板球星，不能再撒嬌要求記者「力挺我們」，「是他們應該挺身而出，帶領我們，帶領整個國家！這支法國隊就是欠缺這種精神！」

年輕的姆巴佩（左）潛力十足，在俄羅斯世足賽卻需要有經驗的隊友來帶領。（美聯社資料照）

法國在C組遭遇澳洲、丹麥與秘魯，以高盧雄雞的強大陣容，有人形容小組賽對他們可能像是熱身賽一樣，分組第1應是囊中之物。順利的話，法國也能避開D組的上屆亞軍阿根廷，至少達到4年前在巴西的8強水準。

然而，以這支法國隊的實力與潛力，外界的期望值絕對不只是8強而已。屆時可能要碰上西班牙或葡萄牙，法國想要更上層樓，甚至進一步問鼎隊史第2座世足冠軍，必須成為杜加里所說的那種團隊，全隊在明星球員的帶領下上下一心，展現出破釜沉舟的決心才行。

德尚當年以隊長之姿，帶領高盧雄雞連續稱霸世界盃與歐洲盃，他很清楚冠軍球隊所需要的心理素質。至於為何帶不出這樣的氣氛，甚至被外界質疑德尚的法國隊這幾年來沒什麼進步，也許法國媒體和人民都需要更嚴格一些，讓這些被捧上天的球星產生危機意識，在俄羅斯才可能有番作為。

總教練德尚曾以隊長之姿帶領法國連續稱霸世界盃與歐洲盃。（美聯社資料照）

法國小檔案

★世界排名：7

★世足參賽次數：15

★世足最佳成績：冠軍（1988年）

★上屆成績：8強0比1負德國

★總教練：德尚（Didier Deschamps）

★台灣運彩奪冠賠率：6.00

(中時電子報)