翻轉腦內「生理時鐘」的真主宰 獲國際頂尖期刊肯定

2018年05月21日 14:53 中時 葉書宏

雙和醫院研究部主任李岡遠（左起）、大腦與意識研究中心醫學研究員明智煥、大腦與意識研究中心主任藍亭、雙和醫院研究副院長胡朝榮出席宣傳記者會。（葉書宏翻攝）

雙和醫院大腦與意識研究中心醫學研究員明智煥利用老鼠實驗，發現主宰體內生理時鐘部位是「脈絡叢」，而非過去所認知的「視交叉上核」，此發現不僅挑戰學界過去的認知，更獲國際頂尖期刊《自然通訊》肯定，未來可將此研究應用於中風、氣喘、睡眠失調等相關病症的治療上。

明智煥指出，100年前脈絡叢已被證實是產生腦脊髓液的主要結構，最新的相關研究顯示脈絡叢對於胚胎及成人神經的發展具關鍵地位，它也是腦中代謝物清除的潛在關鍵，甚至可為阿茲海默病提供新的治療策略。

脈絡叢也是大腦細胞生長因子的主要來源，新發現可得知脈絡叢是神經元活動的間接調節器，值得重新評估。

明智煥指出，動植物體內都有一個調控一切生理功能的時鐘，依外在日夜循環產生周期性的變化，統稱為晝夜節律，也是大眾所知的生理時鐘。過去的研究顯示，所有生物的生理功能和行為都具有周期性，即便是單一個體的細胞，也有屬於自己獨特的生理時鐘，以最有效率的方式，應付一整天外在環境的劇烈變化。

位於大腦的視交叉上核一直被認為是將晝夜時間發送到身體其他部位的主要生理時鐘。明智煥的研究發現，動物生物體內的生理時鐘起始於脈絡叢，而且脈絡叢變化非常的固定，甚至比視交叉上核產生的節律更加穩定；更驚人的是，脈絡叢實際上具有主動回傳並進一步調節視交叉上核時鐘快慢的能力，占據體內生理時鐘的主導地位。

明智煥指出，倘若生物體內生理時鐘有紊亂現象的產生，連帶產生許多生理狀況與臨床疾病，如中風、氣喘、睡眠失調等。雙和醫院表示，明智煥的研究是時間生物學的一項重要發現，未來也將進一步嘗試從腦科學著手建立生理時鐘模型，並朝向調節生理時鐘、促進人類健康福址的目標邁進。

(中時 )