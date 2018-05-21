林佳龍點名錯批市政 楊正中嗆：請尊重民意代表監督

2018年05月21日 14:52 中時 盧金足

台中市議員楊正中反批市長林佳龍，逢甲大學南側8米計畫道路拓寬後引來人車及攤販，「當人車通行阻擋救災，林佳龍市長要負責嗎？」（盧金足攝）

台中市長林佳龍21日在市政會議炮火全開，兩度點名市議員楊正中錯誤批評市政，從福星公園溜滑梯到逢甲大學南側8米計畫道路，頤指氣使，積非成是，誤導民眾，「如果消防出問題，楊正中你要負責嗎？」楊正中回嗆，滑梯面過粗小孩褲子都磨破，如果道路拓寬引進攤販，「消防車進不去，市府要負責嗎？」兩造隔空交火，戰火延燒到議事堂外。

林佳龍今天在主持市政會議時，直接點名楊正中對市政建設無理反對，西屯福星公園遊樂器材改建施工，楊正中與逢甲里長廖婉菁率眾抗議溜滑梯等器材施工與規畫，還以緩衝區不足，要求溜滑梯轉向，現在完工後，小朋友玩溜滑梯玩的很高興，「邀請楊議員現地考察指教」。

「市府對於民代的指教，虛心接受並改進，但對於錯誤批評，市府有義務澄清說明！」林佳龍表示，逢甲大學南側道路拓寬將有效強化消防安全，以目前的狹窄道路萬一發生火災，消防車無法進入，恐造成市民安全疑慮，怒批「安全是不能妥協的，如果又發生火災，消防車進不去，楊正中議員要負責嗎？」

林佳龍火力十足的對全場龍團隊要求「官員要有格，敢去堅持溝通說明」，政府服務市民，他不忍公務員被賤踏，文明社會互相尊重，各有自己角色，官員和議員互相漏氣求進步，互相學習沒誰比較厲害，「有的民意代表頤指氣使時，臉上就寫著我很沒水準」，盼互相尊重，不能在大街罵人，只在小巷道歉。

林佳龍強調，針對逢甲大學南側8米計畫道路拓寬，將請局處確實依照計畫施工，加速相關工程推動，確保當地居民的安全，盼議員明辨是非。

被林佳龍兩度點名批判，楊正中回應表示，特別感謝林佳龍「欽點」，強調福星公園一案，市府有心改善公園設施值得鼓勵，但相關遊戲安全仍應為第一優先考量，許多居民反映溜滑梯安全疑慮，因為要達到緩衝效果，梯面變粗造成小朋友溜滑梯要墊紙板，否則會磨破皮的奇觀。

楊正中表示，他與大鵬新城居民住戶舉雙手贊成文華路拓寬，林佳龍不要將文華路的拓寬與大鵬新城南側道路，大鵬新城鄰逢甲大學道路、原為文華路96巷、市府所指和成巷拓寬兩案混為一談。

楊正中反批，大鵬新城南側道路拓寬，林佳龍不要移花接木引用錯誤路名「和成巷」進行都市計畫變更，自始至終皆沒有「和成巷」該路名，他們憂心大鵬新城南側道路由8米拓寬為10米道路，開放車輛通行，排擠大鵬新城南側道路原有救災功能，影響大鵬新城1286戶居民人身安全，「當人車通行阻擋救災，林佳龍市長要負責嗎？」也請「市長給予民意代表監督應有的尊重！」

對楊正中指道路拓寬程序無「和成巷」地名，都發局說明，逢甲大學周邊這條8米寬的人行道，無特定名稱，當地俗稱其為「和成巷」；基於消防急救、人潮疏散等因素，必須拓寬為10米，經市府努力協調，逢甲大學願意提供拓寬2米的用地，有助於改善消防急救機能及紓解當地交通。

(中時 )