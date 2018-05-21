基隆去年死亡車禍 行人違規穿越占最大宗

2018年05月21日 15:18 中時 張穎齊

基隆市警方統計，許多車禍案件都來自於行人違規穿越道路，警方對此於每日下班尖峰時刻，在車流量大的重要路段，進行交通疏導，並宣導民眾正確的交通觀念。（張穎齊翻攝）

基隆市警方統計，許多車禍案件都來自於行人違規穿越道路，警方對此於每日下班尖峰時刻，在車流量大的重要路段，進行交通疏導，並宣導民眾正確的交通觀念。（張穎齊翻攝）

基隆市警察局交通隊統計，去年26件死亡車禍中，其中有11件是因為行人穿越道路時，未注意左右來車或違規穿越道路造成的，且65歲以上長輩占最多數；另外去年行人違規發生車禍的件數188件，占全般交通事故1.96％，今年1至4月已有將近70件之多，為避免憾事一再發生，警方每日下班尖峰時刻，將在車禍熱點加強執行交通疏導。

基隆市警局第三分局指出，去年車禍案件中，三分局轄區內有10件死亡車禍，其中4件都與行人違規有關聯，而且都是65歲以上的長輩，為了避免類似案件一再發生，特別選定在車流量大的七堵火車站旁（光明路、自治街口）等地做為示範宣導路口。

三分局表示，每日下午5至7時尖峰時刻，將在七堵火車站旁規畫警力執行交通疏導工作，並宣導民眾遵守號誌行走，也提醒駕駛人行經路口、斑馬線之前應放開油門減速慢行，禮讓行人優先通過；未來將加強執法強度，呼籲用路人不要貪圖一時方便，任意違規、搶快超速，罰錢事小，安全最為重要。

此外，警方提到，許多年長者穿越馬路的行動不若年輕人快速，有時會誤判小綠人的秒數，形成站在路中進退兩難的險境，因此呼籲老人家切勿看見綠燈就一直走，應衡量剩餘秒數是否足夠，再決定是否穿越道路。

警方表示，行人違規釀禍最大的主因，不外乎就是未依規定穿越馬路，雖然處罰條例規定100公尺範圍內若有斑馬線、天橋、或地下道，行人必須利用這些設施穿越，但基隆市路幅較小，民眾總愛貪圖方便直接橫越車道到對面，意外往往就在此時發生，尤其年長者的移動速度更為緩慢，千萬別拿生命安全當賭注。

(中時 )