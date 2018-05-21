MLB》天使捕手：二壘有跑者 大谷投得完全像另一個人

大谷翔平投7.2局失2分，拯救天使脫離連敗泥沼。(美聯社)

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中時電子報

天使今(21日)以4比2擊敗光芒，總算中止五連敗，大谷翔平燃燒110球飆7.2局失2分好投，無疑是致勝大功臣，他投球表現精彩，且化解危機的能力，讓捕手茂多納多(Martin Maldonado)印象深刻，「當二壘上有跑者時，他(大谷)會表現得像另一個完全不同的人。」

此役大谷整場沒給光芒太多機會，只在2上、7上和8上，三度被攻佔得點圈，不過光芒僅8上靠著野手選擇，得到1分；他們共5次得點圈打擊機會，沒人能擊出安打。事實上，要從大谷手中敲安打回分數，確實不容易，此役之前，他在得點圈有人14打數僅挨3安，被打擊率不過2成14。

「二壘出現跑者時，大谷完全會變成另一個人。」茂多納多透露，當得點圈有人時，大谷會將投球提升到另一個檔次，這讓他印象相當深刻，「速球、指叉球和滑球，都展現出跟平常截然不同的狀態，一旦二壘有人，他馬上轉換模式，超過97英里的火球會不斷出現。」

天使游擊手寇薩特(Zack Cozart)直言，大谷這場先發上陣，給人一種要當「連敗終結者」的感覺，「當他(大谷)站在投手丘上，你就會覺得百分之百能贏球，他將會擊敗他們。」最後大谷也不負眾望，繳7.2局失2分、飆9K、1保送好投，在38560名球迷面前，帶領天使中止四連敗。

(中時電子報)

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